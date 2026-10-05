ନିରବ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଉଠିବ ନାରା; ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ଷଡଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ବିରୋଧୀ, କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଲା BJP
ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ନା ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି କରାଯିବ, ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ/ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 5, 2026 at 10:03 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 10:08 PM IST
Students Union Election ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ୨୦୧୭ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କଲେଜ ପରିସରରେ ଖୋଲିବ ବାଲଟ୍ ବକ୍ସ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସନ୍ତା ୧୫ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଫେରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା । ଏପଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ତେଜିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି । କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ମତରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହାତରେ କମ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର । ତେବେ କେଡ୍ରିଟ ନେବାକୁ ଯାଇ ବିଜେପି କହିଲା ଆମେ କହିଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ । ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ।
କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ରାଜନୀତିର ମଇଦାନ ସରଗରମ-
୨୦୧୭ରେ ଯେଉଁଠି ଅଟକିଥିଲା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିର ବାଲଟ୍, ୨୦୨୬ରେ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ? ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ର ଭୋଟ୍କୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ରାଜନୀତିର ମଇଦାନ ସରଗରମ । ୨୦୧୭ ପରେ ୨୦୧୮ରେ ତିତଲି ବାତ୍ୟା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା । ପରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫେରାଇବାର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
୨୦୧୭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ୍କୁ ଯିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ସରକାରକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ । ୮ ବର୍ଷ ଧରି ନିରବ ଥିବା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏବେ ପୁଣି ବାଜିବ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ୍ । ୨୦୧୭ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିଲା । ବାତ୍ୟା ‘ତିତଲି’, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପରେ କୋଭିଡ୍ ,ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଟଳିଥିଲା । ଏବେ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଫେରୁଛି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ତେଜିଛି ।
ସରକାରଙ୍କୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ-
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର । ତାଙ୍କ ମତରେ, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ । ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ । ୨୦୧୭ ପରଠାରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ସ୍ପଷ୍ଟ, କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ଅନୁକୂଳ କରି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଚାପ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ।
୨୦୧୭ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବାଲଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ-
୨୦୧୭ ପରେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ୨୦୧୮ରେ ତିତଲି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହିଂସା ଓ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଏହା ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଏହି ବିରତିକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା କରିଦେଲା । ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ବଦଳିଛି ଚିତ୍ର । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି କରାଇବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ୨୦୨୪ରେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୁନର୍ବାର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ସରକାରଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ- ଇପ୍ସିତା
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତରବରିଆ ଭାବେ ଚଞ୍ଚକତା କରି 7ରୁ 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମନସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିର୍ତ୍ତିକ ଲଢ଼ିବ । କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ପାରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କୁଳପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିଥିବା ବାଲେଶ୍ଵରର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ-
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସ୍କଲାରସିପ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାମ ଯାହା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଚାଲିଛି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ନୂଆ କିଛି ହୋଇନାହିଁ । ହଷ୍ଟେଲ ସମସ୍ୟା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚି ରହିଛି । ଚଳିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିଥିବା ବାଲେଶ୍ଵରର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ । AVBPର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଭିତରେ AVBP ପିଲା ମାନେ ମାରିଦେଲେ । ଦେଶରେ ଜେନ-ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି । ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ସରକାର ଦେଖିଲେ । ପେପର ଲିକ ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ; କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-
ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ l ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ l ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୂରଣ କରିବୁ l ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ । ଏବର୍ଷ ହେବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ l ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା କହିଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇ ।
ପୂର୍ବ ସରକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା-
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ବିଜେପି ସରକାର l ବିଜେଡ଼ି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା l ବିଜେପି ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ । ମୋହନ ସରକାର ଆଜି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ।
"ବିଜେଡ଼ି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା । ଅତୀତରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ରୋକିଥିଲେ । ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ଏଵେ ସେ ସ୍ୱର ସରକାର ପାଖେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ । କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ କଥା କହୁଥିଲା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି," ବୋଲି ଅଭିଳାଷ କହିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଜଲେଜ ନିଜସ୍ୱ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ
9ରେ ନୋମିନେଶନ
15ରେ ନିର୍ବାଚନ
16 ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ହେବ ନା ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି କରାଯିବ, ତାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ୮ ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହୋଇଛି।
୨୦୧୭ରୁ ୨୦୨୬, ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ । ଏବେ ପୁଣି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଉଠିବ ନାରା, ହେବ ପ୍ରଚାର, ହେବ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ବାଛିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ରହିବ ନା ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୁବ ରାଜନୀତିର ନୂଆ ସମୀକରଣର ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ର ଭୋଟ୍ରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 8 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଭୋଟ୍, 16ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର