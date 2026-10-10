ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ସଚିବ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ
ମନଇଚ୍ଛା ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 10, 2026 at 7:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା । ଏଣିକି ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ।
ମନଇଚ୍ଛା ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ସଚିବମାନେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବେ । ଏହାସହ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ସେନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରିଖରୁ ବଜେଟର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାସହ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୭ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଜେଟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହି କମିଟି ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଆଣିବେ । ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯିବ । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସଚିବମାନେ ନିଜ ମନଇଚ୍ଛା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାବେଳେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ସହ ଏହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ସେହିପରି ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଧିକ ସଫଳ ହେଉଛି ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ ।
ନୂଆ କରି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁମୋଦନ ନହେଲେ ତାହାକୁ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଅଫିସ ଗୃହ କିମ୍ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏସି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ । ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରୁଟିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆସନ୍ତା ବଜେଟରେ ଏହି ସ୍କ୍ରୁଟିନି କାମ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡିକୁ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ । ଏହାବାଦ ମହିଳା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ । ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଯୋଜନା ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ପୂର୍ବପରି କେବଳ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ବରଂ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେଉଁଥରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେଲେ କେତେକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ବିକାଶ ହେବ ତାହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଥିବା ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏପରି କୌଣସି ବିବରଣୀ ନଥିଲେ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମହିଳା ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା ସୂଚନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ପେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଡାଟା ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବବା ନେଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କରୁଥିଲି । ମୋ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଚିବ ଏହା କରୁଥିଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଚିବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶେଷ ବଜେଟ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେଉନଥିଲେ । କିଛି ସଚିବ ମନଇଚ୍ଛା ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫାଇଦା ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର