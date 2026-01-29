ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ରାଜନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଲୋଚନା
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା । କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ।
Published : January 29, 2026 at 11:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମାନସ ମନ୍ଥନ । ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପଟେ ବୈଠକ ପରେ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହାସହିତ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆସନ ହାତେଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା । ଏହାସହିତ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ । ଏସଆଇଆର ଏବଂ ବିଭି-ଜି ରାମ-ଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା । ବୁଥଠୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି, ମଣ୍ଡଳ କମିଟି ଏବଂ ମୋର୍ଚ୍ଚା କମିଟି ଆଦି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ଏହାର କାମକୁ ତୁରନ୍ତ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କିପରି ଯୋଜନା ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା । ଏହାତଳ ସ୍ତରରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ । ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ଯ୍ୟଖସଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ପାର୍ଟି ଓ ସରକାର ଭିତରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ 24 ଘଣ୍ଟା 365 ଦିନ ଚାଲୁଥିବା ରାଜନୀତିକ ଦଳ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳ ସବୁ କଥା ସମୀକ୍ଷା କର । ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ନେଇ ଯାହା ଯୋଜନା ତାହା ଦଳ କରିଛି କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ।
ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 100କୁ 100 ବାଜିମାତ କରିବୁ-
ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ କରିବ ଶହେକୁ ଶହେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢୀ । "ବିଜେଡ଼ି ଏବେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ, ବିଜେଡି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ । ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମାର୍କେଟରେ ନାହାଁନ୍ତି । କେବଳ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶହେକୁ ଶହେ ଦଖଲ କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶହେକୁ ଶହେ ଦଖଲ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ସିଟ୍ ଦଖଲ କରିବ, ଏକଥା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ ।
ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଲୋଚନା-
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ । "ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ । ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଅଛୁ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଅଛନ୍ତି । ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ, ରଣନୀତି କଣ ହେବ," ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଙ୍କ କଷିକି ବଢାଇବ ସେ ନେବ । ସମସ୍ତ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ । ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ବିଜେପି ନେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।"
ରାଜ୍ୟସଭା ରେସରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ନେଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଦଳ ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବ ସେ ଯିବେ ।
