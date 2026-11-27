ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ: ବିଜେଡି ଉପରେ ନଜର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ୫ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହୋଇପାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ପାସ ପାଇଁ ୩୬୦ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ବିଜେପିର ୨୪୧ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ୭୯ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏନ୍ଡିଏର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୨୦।
Published : November 27, 2026 at 8:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସଂସଦର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଆଗରୁ ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଏବଂ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି | ନଭେମ୍ବର ୩୦ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକସଭାରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଜଣ ସାଂସଦ ଏହି ବିଲଗୁଡିକ ପାସ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି।
ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୩୬୮ ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହର ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକାଂଶ ସମର୍ଥନ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ଭୋଟଦାନ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରାୟ ୫୪୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ବିଲ୍ ପାସ ପାଇଁ ୩୬୦ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ୨୪୧ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ୭୯ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏନ୍ଡିଏର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩୨୦। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଭୋଟ ପଛରେ ରହିଛି।
ସେହିପରି ୨୪୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ୧୬୪ ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏନ୍ଡିଏର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୫୪ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ୫ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ: ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ବିଜେଡି
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ସୀମାନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ l ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ର ପ୍ରାବଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାବଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଉ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଓ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ । ବିଜେଡି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଘୋଷଣା ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ । "
ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକୁ ବିଜେଡି ନୀତିଗତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି।
"ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୩୧ ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ବିଜେଡି ଏହି ବିଲକୁ ସଂସଦରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଦଳ ନିଜର ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କହିବା ସଂଖ୍ୟା ଖେଳକୁ ରୋଚକ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର ।
ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଏନ୍ଡିଏ ବାହାରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ସିପି (YSRCP) ଭଳି ଦଳ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନେଇ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ ଭୋଟଦାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ କିମ୍ବା କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ଭୋଟଦାନ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ। ଫଳରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଗୃହର ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକାଂଶ ସମର୍ଥନ ନିୟମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ: ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଲୋକସଭା, ଡିସେମ୍ବର 2ରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟସଭା
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେହି ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିଛି । ଏହି ସରକାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଥିବା ସରକାର। ନିଜ ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୀମାନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ କାଟ୍ ଖାଇବ । ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ୨୦୨୭ରେ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି? ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ତତ୍କାଳ କରିବା କଥା, ସରକାର ପ୍ରଥମେ ତାହା କରିବା ଦରକାର।"
ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ’ଣ ହେବ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର। ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଏଜେଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିବା ପରେ ଦଳ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ: 'ସଂସଦୀୟ ଆସନରେ 50% ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ'
ଏହି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ , "ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ସୀମାନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେବେ । ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଜେଡି ନାରାଜ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବିଲ ପାସ ହେଲେ କେଉଁ ସିଟ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଲ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଲ ପାସ ନ ହେଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର