SIRକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କହିଲେ; ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ
ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏସଆଇଆର୍ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ, ଗଠନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାକୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ଯାଞ୍ଚ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ଭୋଟର ତାଲିକା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : October 12, 2026 at 3:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ସୋମବାର ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସଆଇଆର୍)କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସଆଇଆର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
The credibility of a democracy rests on free and fair elections and the protection of every eligible citizen’s right to vote. Clean and accurate electoral rolls are fundamental to this trust. Duplicate entries, outdated records and the names of deceased persons remaining on voter lists can compromise their accuracy. Ensuring reliable electoral rolls is, therefore, not merely an administrative necessity, but essential to safeguarding electoral integrity and strengthening public confidence in democracy. The Special Intensive Revision (SIR) is vital to ensuring that electoral rolls accurately reflect eligible voters. It helps identify discrepancies, eliminate duplicate entries, update records following deaths or changes in residence, and ensure that eligible voters are not left out. Equally, the process must protect every legitimate voter from wrongful exclusion. These are not minor administrative details; they go to the heart of electoral fairness, equal representation and the sanctity of every vote. SIR is a necessary and constructive exercise to uphold the integrity of our electoral system. Its effective implementation, with fairness and due diligence, will help ensure that electoral records remain reliable and that the democratic process commands the confidence it deserves.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 12, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସଆଇଆର୍ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଗଠନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାକୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ଯାଞ୍ଚ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ଭୋଟର ତାଲିକା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେବା ସହ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ହେବ ।”
ଏସଆଇଆର ଦ୍ୱାରା ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏସଆଇଆର୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନାମର ଯାଞ୍ଚ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେପରି ବାଦ୍ ନପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ' ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ନିର୍ବାଚନୀ ନିରପେକ୍ଷତା, ସମାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ।” ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନକଲି ନାମ, ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ଓ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରହିବା ତାଲିକାର ସଠିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏସଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଠିକତା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି।
ଏସଆଇଆର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର-ବିରୋଧୀ
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏସଆଇଆର୍ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ମୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏସଆଇଆର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ ଥିଲା?”
ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ବିଜେପି ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଛି। ଯଦି ନକଲି କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ୧୪ କୋଟି ନକଲି ଭୋଟର ଏକ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଲୋକେ ମୁର୍ଖ?”
ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି-ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ନିଜ କଲେଜ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟ 52 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି (ଏମର୍ଜେନ୍ସି) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲୁ । ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।" ଛାତ୍ରଜୀବନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ଏସଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏସଆଇଆର୍ କରି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେଇ ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଲୋକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।”
ନବୀନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ-ମନମୋହନ ସାମଲ
ଏସଆଇଆର୍ ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ମାଗିଲେ କିଏ ମନା କରୁଛି?”
ସାମଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏସଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ମାତ୍ର ଥରେ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୃତ ଓ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏସଆଇଆର୍ର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଆଉ ଯଦି ନାମ ବାଦ୍ ଦେବାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏସଆଇଆର୍ରେ ସେହି କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାମଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି” ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏଣିକି ଫର୍ମ-6 ସହ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାପତ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ SIRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜବାବ, Form 6କୁ ନେଇ ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ