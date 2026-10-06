ଦିଲ୍ଲୀରେ CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପଦଯାତ୍ରା, ରାଲିରେ BJD ସାମିଲ
ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶୀଦାର ଦଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଦେଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ସାମିଲ ହେବ ବିଜେଡି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 6, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:08 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ରାଲିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ତେବେ ବିଜେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶୀଦାର ଦଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ।
#WATCH | Delhi | INDIA bloc MPs holding a banner of 'Save Democracy' will begin their protest march to the Election Commission of India matter from Parliament's Makar Dwar, shortly https://t.co/hd9N0dJNFN— ANI (@ANI) October 6, 2026
ଇଣ୍ଟିଆ ମେଣ୍ଟର ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବ ବିଜେଡି:
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ SIR (Special Intensive Revision) ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନବୀନ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ...
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଥିଲେ, ‘ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାରା ଦେଶରୁ ୧୩ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିରୋଧ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବ ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ମାନସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଇସିଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏସ୍ଆଇଆର ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ସାରା ଦେଶରେ ୧୩ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମତଦାତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାବେଳେ ଧାମନଗରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି । ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୨୨୭ ଭୋଟ କାଟି ଦିଆଯିବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଜାଲିଆତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି । କେବଳ ଧାମନଗର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ମତଦାତା ସୂଚୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଆବେଦନ ଅନେକ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି ।
ସମଦୂରତା ରହିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବ...
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଫର୍ମ-୬ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବା କହିବା ପରେ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଜାଲିଆତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ । ମାନସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉଭୟ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଓ ଏନ୍ଡିଏଠାରୁ ସମଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି । ତେବେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି ।
ବିଶେଷକରି SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଲିରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେବଳ SIR ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଠି ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
'ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ'- ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକରେ ଖଡଗେଙ୍କ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର