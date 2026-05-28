କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କଲେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା
Published : May 28, 2026 at 11:32 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚୌକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା । ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ୍ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧରମୈୟା । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ।
ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ରାଜଭବନ ଯିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାର । ତେବେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି । ସେହିପରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କ କାବେରୀ ବାସଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ସକାଳ 9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍ ବୁଧବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ ।