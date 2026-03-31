ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନଜାଣି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜନକ: ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର
ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : March 31, 2026 at 3:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କିଛି ନଜାଣି ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ନିଶିକାନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ।’
‘ମିଛ ଆଉ ମନ ଗଢା କଥା କହିଛନ୍ତି ଦୁବେ’
ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏନି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ ଭାବେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ । ସେ CIA ଏଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ । ଚାରିବାଟିଆ 1963ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ 1962ରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ । ମିଛକଥା ଓ ମନଗଢା କଥା କହିଛନ୍ତି ଦୁବେ । ଭାରତ-ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ 1962ରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ଉପରେ ଅଗାଢ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ଚୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ବିଜୁ ବାବୁ କଣ ସେକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ସବୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର । କିଛି ନଜାଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି କହିଥିବାରୁ ସେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ।’
ଦୁବେଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜୟ:
ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ବିଜୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଦୁବେଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ ନିଜେ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟ ଏଜେଣ୍ଟ l ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନଜାଣି ଭୁଲ କଥା ଗୁଡାକ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ । ଚାରିବାଟିଆ ଏବେବି NSA ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ସାରା ଦେଶକୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲ୍ ମାଗିବା ଦରକାର । ନହେଲେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିଆଯିବ କଥା ନିଆଯିବ ।’
କଣ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ରବିବାର ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୧୯୬୨ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ସିଆଇଏ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେରିକା ସରକାର, ସିଆଇଏ ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର