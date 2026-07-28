ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ; ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ
ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 28, 2026 at 3:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।
ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର-
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିନାହିଁ । ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କେବଳ ଦଳୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିରେ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରଭାବ ଓ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ୱାଗତ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ, ଦଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ-
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଶହ ଶହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମାବେଶକୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ।
ଓଡିଶାରେ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର-
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଆସିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ପ୍ରଭାବର ଦଳ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରୁ ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାର, ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲେ । ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ-
କେନ୍ଦ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଚେହେରା ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ଭାବେ ନ ଦେଖି ବରଂ ଦଳରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି।
ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବଭଳି ସୁଦୃଢ଼-
ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେବେ ବି କ୍ଷମତାଲୋଭି ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ସବୁବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଯୁବସମାଜକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସଂସଦରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ।"
ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମିନାହିଁ-
ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ କମିନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ-
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ଵ ସେ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ସଂପାଦନ କରିଛନ୍ତି l ସେ ଦାୟିତ୍ଵରୁ ହଟି ନାହାଁନ୍ତି l ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ର କଥା ଆସୁଛି ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି l ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି l ଦେଶର ଜନତା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି l ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଆମେ l ତାଙ୍କର ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ଵ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ହେଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି l ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ l"
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ କେବଳ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେପିର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଂଗଠନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର