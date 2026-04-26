ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ କାଟ୍ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ୍
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 26, 2026 at 10:33 PM IST
ସମ୍ୱଲପୁର: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ନେଇ ବିଜେପି ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମେଣ୍ଟ ଦଳଙ୍କୁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଦଳ କହି ରାଜନୀତି କରୁଛି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଉପ-ସଭାପତି ସସ୍ମିତା ବେହେରା ବିଜେପି ଉପରେ ଖୁବ ବର୍ଷିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ବିଜେପିର ଏହି ଦୋହରା ନୀତିକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ବେହେରା l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ବିଲକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେବି ଅସମର୍ଥନ ଜଣାଇନାହିଁ l
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଉପ-ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, "2010 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡ.ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ୟୁପିଏ ସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବା ହେତୁ ତଥା ବିଜେପି ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ସହ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ ଆଣିଥିଲେ l ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା l
ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଛି l ବିଜେପିର ରାଜନୀତି ଲୋକେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି l କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବିଜେପିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ । ଦରକାର ପଡିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବ l"
ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯଦି ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଆଛି ତେବେ ମଣିପୁର ଘଟଣା ସହ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର ତଥା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ବିଜେପି କଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଚୁପ ବସିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବାରେ ଆଗଭର ହେଉଛି ବୋଲି ସସ୍ମିତା ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଅମିତ କୁମାର ଗୁରୁ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର