ସମ୍ବଲପୁରରେ AIIMS ଆଶା ମଉଳିଲା: ‘ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ’, BJPକୁ ରୋହିତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 28, 2026 at 10:26 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ଏମ୍ସ ସ୍ବପ୍ନ ମଉଳିଲା ! ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ବିତୀୟ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି ନଡ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଆରଟିଆଇ(RTI) ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି । 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏବଂ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି । ଏହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ।
ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଜୟ ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ସ୍ବପ୍ନ ମଉଳିଲା !
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ (RTI) ବଳରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠିରୁ ଜଣା ପଡିଛି । ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ । ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ‘ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ’ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ l
‘ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହିଥିଲେ, ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଡାଇଗଲେ’...
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ‘ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵିତୀୟ ଏମସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀ l ତେବେ 2 ବର୍ଷରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସରକାର କେତେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲା l ଏଥର ବି ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ l’
ଘୋଷଣା ହେଲା, ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା...
2024 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ବିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହିଥିଲେ । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ । କେବଳ ଯେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରାୟ 200 ଏକରର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । - ରୋହିତ ପୂଜାରୀ
ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବସନ୍ତପୁର, ମାଝୀପାଲି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ବି କରିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଜୟ ଆଲୋକ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 1ହଜାର ଏକରର ଜାଗା ଖୋଜୁଥିବା କହିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ଵର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ବୁର୍ଲାରେ ଥିବା ଭୀମସାରର ସ୍ଥିତି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସୁଧୁରି ପାରି ନଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ଭଳି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ l
ରୋହିତଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ନାଉରୀ...
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାଏକ ଓଲଟା ରୋହିତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରୋହିତ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧମା ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାରି ନଥିଲେ l ତେଣୁ ଏମ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରାଜନୀତି କରିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ l ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି l ଆମେ ବି ଚାହୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ l’
ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଦାବି...
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, ‘ଶାସକ ଦଳ ନିଜ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଖେଳାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଥିବା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ଉପରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ସହ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ନିର୍ଭୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି l’
ଦେଶରେ କେଉଁଠି କେତୋଟି ଏମ୍ସ ଅଛି ?
ଦେଶରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରେ 2ଟି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2ଟି (ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ି), ବିହାରରେ 2ଟି ଏମ୍ସ ରହିଛି ।ଯଦିଓ ବିହାର ଓ ଜମ୍ମୁକଶ୍ମୀରର ଦ୍ଵିତୀୟ ଏମ୍ସ ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି, ତଥାପି ମଞ୍ଜୁରି ଓ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଏମ୍ସ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ବିଜେଡି'- ନବୀନ
ଏକ୍ସରେ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଏମ୍ସରେ ହେଲା ହାତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର