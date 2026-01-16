ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଖିଳେଶ; 'ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର'
ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରାଜ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ କହିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଭେଟିଛନ୍ତି । ନବୀନ ନିବାସରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନବୀନଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ । ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାନ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆସେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ଥ: ଦ କି ଟୁ ନ୍ୟୁ-ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ । ଜାନୁଆରୀ ୧୭ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
Glad to meet Samajwadi Party President, former Uttar Pradesh Chief Minister and Member of Parliament @yadavakhilesh ji. We had a meaningful discussion on several contemporary issues. Thanked him for the courtesy visit. pic.twitter.com/V5aqLchzoQ— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) January 16, 2026
ସମାଜବାଦୀ ଦଳର ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଆଦରଣୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଗରିବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିବା କାମ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପରି କାମ ହୋଇଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ ସରକାରରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ସହ ଏହା ମୋର ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି । ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା କାମ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଲଢେ଼ଇ କରୁଛୁ ।"
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ । ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ତାର ଘୋଷଣାପତ୍ରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆହୁରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହୋଇଯାଏ । ବିଜେପି ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ଏବଂ ଘୃଣାର ରାଜନୀତି କରେ ।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भुवनेश्वर में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक जी से शिष्टाचार भेंट की। pic.twitter.com/rtJtxIBU9J— Samajwadi Party (@samajwadiparty) January 16, 2026
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପିର ମିଛ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି । ଯଦି ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୁଏ, ତେବେ ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଦେବେ । ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଏବଂ ବିକାଶର ରାଜନୀତି କରେ । ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜନୀତି କରେ । ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଭାଜନର ରାଜନୀତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବା ରାଜନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ବିଜେପି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ । ଏହା ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ରାଜନୀତି ଅଭ୍ୟାସ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକରୁ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରାଜ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କହିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ।
