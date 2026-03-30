ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି: ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଅସମ୍ମାନଜନକ, ସଫେଇ ରଖିଲେ ସାଂସଦ

ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ

BIJU PATNAIK CONTROVERSY
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ (Twitter)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 5:59 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ବାଜି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା: ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ

ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି," ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅଟଳ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା । ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଛାପ ଛାଡିଥିବା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ।" ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ବିମାନ ଅଭିଯାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସେବା କେବଳ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏହା ଦେଶର ବଡ଼ ଇତିହାସର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ହାଲୁକା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିଦେବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନଜନକ । ଇତିହାସ ସରକାରୀ ନୀତି କିମ୍ବା ସମୟକାଳୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ ।

ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିପୁଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିବାଦଟି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଛି ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତି ରଖି ତାଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜନସଂଘ ଓ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସହ ଦୃଢ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି କାହାରି ମନ ଦୁଃଖି ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ।

ଦୁବେଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି:

ସେପଟେ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସଂସଦୀୟ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଦୁବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ।

