ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି: ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଅସମ୍ମାନଜନକ, ସଫେଇ ରଖିଲେ ସାଂସଦ
ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ
Published : March 30, 2026 at 5:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ବାଜି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
Biju Babu’s life was a testament to courage, sacrifice, vision, and uncompromising patriotism. He was not merely a towering leader of Odisha, but one of the rare nation-builders whose life and work left an indelible mark on India’s political and strategic history.— Dilip ray (@DilipRayOdisha) March 30, 2026
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା: ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି," ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅଟଳ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା । ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଛାପ ଛାଡିଥିବା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ।" ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ବିମାନ ଅଭିଯାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସେବା କେବଳ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏହା ଦେଶର ବଡ଼ ଇତିହାସର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଜନନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) March 30, 2026
ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ହାଲୁକା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିଦେବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନଜନକ । ଇତିହାସ ସରକାରୀ ନୀତି କିମ୍ବା ସମୟକାଳୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ ।
ବିବୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିର କୁତ୍ସିତ ରାଜନୀତି ସହିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ।— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) March 30, 2026
ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସମ୍ମାନଜନକ ଓ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ… pic.twitter.com/kQBdL2QvOo
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିପୁଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିବାଦଟି ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଛି ।
Surprised to hear the outrageous things said about Biju Babu by a BJP MP. I don’t think he knows that Prime Minister Jawaharlal Nehru had given him an office next to his in Delhi while he was still Chief Minister of #Odisha to help with strategy during the Chinese conflict and… pic.twitter.com/wmnwmzUr76— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 30, 2026
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତି ରଖି ତାଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜନସଂଘ ଓ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସହ ଦୃଢ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି କାହାରି ମନ ଦୁଃଖି ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ।
ଦୁବେଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି:
ସେପଟେ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଦୁବେଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସଂସଦୀୟ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଦୁବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁବେଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ନବୀନ; କହିଲେ, ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ମନସ୍ତତ୍ୱବିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ: ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର