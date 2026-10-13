ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ BCJDର ଇସ୍ତାହାର; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 13, 2026 at 8:00 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୀତି ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି । ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବନ୍ୟା ବହୁଛି । ଏହା ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
'ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଛି':
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଛି । ତାହାକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକକ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ-୧ ଓ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ଲକ-୨ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ଲକ ଏବଂ କମର୍ସ ବ୍ଲକ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ସହାୟତା ମିଳିଛି ।
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ୧୩.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୬୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନଦୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଲଳିତଗିରି ଛାତ୍ରାବାସ, କାଠଯୋଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଐତିହାସିକ ଇଷ୍ଟ ଓ ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍ଡୋର ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୪ ମଧ୍ୟରୁ ୩.୫୮ ସିଜିପିଏ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି ।
ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ; ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । "ଉନ୍ନତ ରେଭେନ୍ସା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ" ନେଇ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୁଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ ।"
BCJD ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
- ଦିନରାତି ଖୋଲା ରହୁଥିବା ଏକ ଆଧୁନିକ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।
- ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମାଗଣା ୱାଇ-ଫାଇ
- ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି
- ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
- କ୍ୟାମ୍ପସରେ ୩ଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ
- ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର
- ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଚାହା ଓ ଜଳଖିଆ ଷ୍ଟଲ
- ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ
- ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା
- ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସର ସୁଦୃଢ଼ ସୀମା ପ୍ରାଚୀର
- ଦିନରାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର
- ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା
- ମହିଳା ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
- ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ରାବାସ
- ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ
- ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭୋଜନାଳୟ
- ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା
- ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁଗମ କ୍ୟାମ୍ପସ
- ସୁଲଭ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ପାଇଁ ବସ୍ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମ ବସ୍ ପାସ୍ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
- ରେଳ ଟିକେଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କାଉଣ୍ଟର
- ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
- ରୋଜଗାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ "ପଢ଼ିବା ସହ ରୋଜଗାର' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
- କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାରିଶ୍ରମିକଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ,
- ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
- ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସହାୟତା
- ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଓ ନବସୃଜନ
- ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ
- ତ୍ୱରିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାମ୍ପସ କରିବା
ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଏକ ଉନ୍ନତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର:
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରୀ କଳକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୩ ଜଣ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଭୋଟ ଚୋରି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଡିସି ଦେବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଓ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ।"
ତେବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିଂ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧୀ ଗଣତି ସ୍ଥାନରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ନକରିବା, ବାଲାଟ ବାକ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଇପ୍ସିତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଲଲାଟ କେଶରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ବି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର