ETV Bharat / politics

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ BCJDର ଇସ୍ତାହାର; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Ravenshaw University student union elections BCJD manifesto
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ BCJDର ଇସ୍ତାହାର; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୀତି ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି । ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍‌ରୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବନ୍ୟା ବହୁଛି । ଏହା ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ (BCJD) ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

'ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଛି':

ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଛି । ତାହାକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ୨୦୦୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକକ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ-୧ ଓ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ଲକ-୨ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ଲକ ଏବଂ କମର୍ସ ବ୍ଲକ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ସହାୟତା ମିଳିଛି ।

Ravenshaw University student union elections BCJD manifesto
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ BCJDର ଇସ୍ତାହାର (ETV Bharat)

ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ୧୩.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୬୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନଦୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଲଳିତଗିରି ଛାତ୍ରାବାସ, କାଠଯୋଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଐତିହାସିକ ଇଷ୍ଟ ଓ ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଇନ୍ଡୋର ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୪ ମଧ୍ୟରୁ ୩.୫୮ ସିଜିପିଏ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି ।

ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ; ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ । "ଉନ୍ନତ ରେଭେନ୍ସା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ" ନେଇ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୁଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ ।"

Ravenshaw University student union elections BCJD manifesto
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ BCJDର ଇସ୍ତାହାର (ETV Bharat)

BCJD ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

  • ଦିନରାତି ଖୋଲା ରହୁଥିବା ଏକ ଆଧୁନିକ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।
  • ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମାଗଣା ୱାଇ-ଫାଇ
  • ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି
  • ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
  • କ୍ୟାମ୍ପସରେ ୩ଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ
  • ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର
  • ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଚାହା ଓ ଜଳଖିଆ ଷ୍ଟଲ
  • ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ
  • ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା
  • ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସର ସୁଦୃଢ଼ ସୀମା ପ୍ରାଚୀର
  • ଦିନରାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କ୍ୟାମ୍ପସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର
  • ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା
  • ମହିଳା ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
  • ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ରାବାସ
  • ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ
  • ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭୋଜନାଳୟ
  • ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା
  • ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁଗମ କ୍ୟାମ୍ପସ
  • ସୁଲଭ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ପାଇଁ ବସ୍ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମ ବସ୍ ପାସ୍ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
  • ରେଳ ଟିକେଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କାଉଣ୍ଟର
  • ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
  • ରୋଜଗାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ "ପଢ଼ିବା ସହ ରୋଜଗାର' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
  • କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାରିଶ୍ରମିକଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ,
  • ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
  • ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
  • ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସହାୟତା
  • ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଓ ନବସୃଜନ
  • ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ
  • ତ୍ୱରିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାମ୍ପସ କରିବା

ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଏକ ଉନ୍ନତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ବିଜେଡିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର:

ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରୀ କଳକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୩ ଜଣ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଭୋଟ ଚୋରି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଡିସି ଦେବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଓ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ।"

Ravenshaw University student union elections BCJD manifesto
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ BCJDର ଇସ୍ତାହାର (ETV Bharat)

ତେବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିଂ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧୀ ଗଣତି ସ୍ଥାନରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ନକରିବା, ବାଲାଟ ବାକ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଇପ୍ସିତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।


ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଲଲାଟ କେଶରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ବି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ତରବରିଆ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଛି ସରକାରୀ କଳ ଓ ବଳ : ବିଜେଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA STUDENT UNION ELECTIONS
RAVENSHAW UNIVERSITY BCJD
ରେଭେନ୍ସା ବିଜେଡି ଇସ୍ତାହାର
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ
RAVENSHAW UNIVERSITY ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.