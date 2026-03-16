ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ; ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ
ମନମୋହନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : March 16, 2026 at 9:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି l 35 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି । ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନୂଆ ଏକ ସଂକଳ୍ପ... ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଭରଷା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ ବିଜେପି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ତେବେ ମନମୋହନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୦୦ ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନୂଆ ଏକ ସଂକଳ୍ପ...— Manmohan Samal (@SamalManmohan7) March 16, 2026
ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟି ଚାଳନା ଏବଂ ରଣନୀତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରୁ ଫେରିଥିଲା ବିଜେପି । ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସାଙ୍ଗଠନିକ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମନମୋହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ବିଜୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନୂଆ ଏକ ସଂକଳ୍ପ... ମୋ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଭରଷା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବାରୁ ବିଜେପି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୂପେ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତୀନ ନବୀନ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ମୋର ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୋର ସ୍ୱର କଦାପି ମଳିନ ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ।"
ରାଜନୈତିକ ଜୀବନୀ-
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯୫୯ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ସାମଲ ଛାତ୍ରଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ସହ ଜଡିତ ହୋଇଥିଲେ । ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂଘର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହିତ ସେ ସଂଗଠନମୂଳକ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ଅଖିଲ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ଏବିଭିପି) ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସଂଗଠନରେ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର