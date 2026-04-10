ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଏ ହେବେ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୂଆ ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ
ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ପଦରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ନୂଆ ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 10, 2026 at 8:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ପଦରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଦାୟିତ୍ବ କାହାକୁ ଦେବେ ସେନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଲାଗି ରହିଛି । ଏହା ଭିତରେ ବିଜେଡିର ନୂଆ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।
'ଏହା କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା':
ସଂତୃପ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭଲ ବିଚାର କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଦଳର କୌଣସି ପଦ କଥା ଆସିବା ବେଳେ ମୋ ନାଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି । ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦବୀ ମିଳିବା ନେଇ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା । ସଂସଦରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା କିଏ ହେବେ ତାହା ଦଳର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତି ନେବେ । ସଂସଦ ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଏହି ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅପସରିଯିବା ପାଇଁ ସସ୍ମିତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଦଳ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।"
'ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟଗ୍ରତା ନାହିଁ':
ସଂତୃପ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ । ସାଂସଦରେ ଆମ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ସେମାନେ ବର୍ଷେ, ୨ ବର୍ଷ ବା ୩ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରଥା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟଗ୍ରତା ନାହିଁ । ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ମୋର ଆହୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି । ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ । ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବହୁତ କାମ କରିବା ସହ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡେ । ସେତେ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଓ ସସ୍ମିତ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ।"
ଦଳର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ:
ଦଳର ସଭାପତି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟନେତାମାନେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିବା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । "ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ । କିଏ ଦାୟfତ୍ୱ ନବ ତାହା ଦଳ ସଭାପତି ନିଷ୍ପତି ନେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବତାରେ ରହିବା । କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି । ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଜେପିର ୨୦ ସାଂସଦ ଚୁପ ଅଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଓଡିଶା ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଛି । ଗଣମାଧ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସଲ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି" ବୋଲି ସଂତୃପ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
