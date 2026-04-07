ମିଶନ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ପୂରା ଓଡ଼ିଶା: ମନମୋହନ ସାମଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବି । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 7, 2026 at 3:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯିବ । ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବାହ କରିବି । ସରକାର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବି ।’
ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଦଳ:
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ l ବିଜେପିର 22 ମାସର ସରକାର ଓ 12 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି l ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି l ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି l ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ତାହା ପୂରଣ କରୁଛି l ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ମିଶନ କେବଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୂରା ଓଡ଼ିଶା ।’
ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି ନିଲମ୍ବନ ନେଇ କଣ କହିଲେ ମନମୋହନ ?
ସେହିପରି ଭଦ୍ରକର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବିଜେଡ଼ି ନିଲମ୍ବନ କରିଛି l ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେଡ଼ିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୋର କିଛି କହିବା ଅନୁଚିତ୍ l ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ l ’
‘ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ଦରକାର’:
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ନେଇ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ଦରକାର l ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ l 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଦରକାର l 24 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ଏକାକୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ l ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବେ l ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଆହାରଣ କରିପାରିବେ l’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆମ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି l ଭଲ ଏବଂ ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଲେଖିକି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେବା ଉଚିତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ନିଆଯିବ l’
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର