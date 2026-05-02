ETV Bharat / politics

ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ଘରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଲେ ଆଲୋଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Pravat Biswal meets Dillip Ray
ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ଘରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 7:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଭେଟିବା ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି କଟକ ରାଜନୀତି । ଆଜି ମହାନଦୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଘରେ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ କଟକ-ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ଯଦିଓ ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ । ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଏମପି ଛକରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ-

ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଫେରିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜି ମହାନଦୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭାତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ ରହିଥିଲେ ଦିଲୀପ । ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ହିଁ ସୌଭିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ନେଇ କଟକରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରିଛି । ବିଜୁ ଲିଗାସୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଯୋଗଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ।

ତେଵେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲୀପ ବିଜୁ ଲିଗାସୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି । ତଥାପି ଏହିପରି ଆଲୋଚନା କଥାକୁ ପ୍ରଭାତ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପୁଅର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 3 ଜଣ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 90% ନେତୃବୃନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି- ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DILIP MEETS PRABHAT BISWAL
MLA SOUVIC BISWAL
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଚର୍ଚ୍ଚା
RAJYA SABHA MP DILIP RAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.