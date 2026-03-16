ଆସିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ରେଜଲ୍ଟ; ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମନମୋହନ, ସୁଜିତ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଏବଂ ସନ୍ତୃପ୍ତ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା । ବିଜେପିର ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ । ବିଜେଡିର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ।
Published : March 16, 2026 at 7:20 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 7:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ । ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ । ସୁଜିତ କୁମାର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ।
ଓଡିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ 4 ଜଣ-
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ୍ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ।
ତେବେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୩୫ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭୋଟ । ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ୩୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ । ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ୨୩ ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ । ଦ୍ବିତୀୟ ପସନ୍ଦର ଭୋଟ ସହାୟତାରେ ଜିତିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ।
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ବିଜୟ ଘୋଷଣା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ । ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ । ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ।
Deeply humbled and grateful.— Dilip ray (@DilipRayOdisha) March 16, 2026
Today’s victory in the Rajya Sabha election from Odisha is not mine alone — it reflects the trust and goodwill shown by Hon’ble Members of the Legislative Assembly across political lines.
I sincerely thank the Hon’ble Members of the Bharatiya Janata…
ବିଜେଡିରୁ ୮ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ-
ବିଜେଡିରୁ ୮ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ । ଚକ୍ରମଣି, ସୁବାସିନୀ, ସୌଭିକ୍, ନବ ମଲ୍ଲିକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ନିଲମ୍ବିତ ସନା ମହାକୁଡ଼, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ।