ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ଓ୍ୱାନ-ଟୁ-ଓ୍ୱାନ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ, ବିଜେପି ପ୍ଲାନିଂ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ
ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ବ ମିଶି ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ।
Published : March 10, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 4:15 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଂଖୁଆ/ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ମତଦାନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଅଙ୍କକଷା ସେତେ ଜୋର ଧରୁଛି । ସିଟ୍ ହାତେଇବା ନେଇ ରଣକୌଶଳ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ନବୀନ ନିବାସ ଡାକି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏପଟେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ବ ମିଶି ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ପଛରେ ପଡିନି କଂଗ୍ରେସ । ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଛାଡିବାକୁ ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ।
ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ୪ ସିଟ ପାଇଁ ୫ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଦାନରେ ଥିବାରୁ ରୋଚକ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ସିଟ୍ ହାତେଇବା ନେଇ ରଣକୌଶଳ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ନବୀନ ନିବାସ ଡାକି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା । ସେହିପରି ରବିବାର ୫ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ, ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଓ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା । ନବୀନ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳରେ ମହିଳା ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମାଜସେବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ସହ ପରୋକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ସହ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ-
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯିବ କି ? ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପିସିସି ମୁଖିଆ ଭକ୍ତ ଦାସ ଗତକାଲି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ । ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ବିଧାନସଭା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଭଳି ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବିଧାୟକ ମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଥିଲେ ।
ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସମର୍ପିତ-
କଂଗ୍ରେସର 14 ଟି ଏବଂ ବାମଦଳ ସିପିଆଇଏମର ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଏବଂ ବିଜେଡିର ଭୋଟ ମିଶାଇ 33ଟି ଭୋଟ କମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ଯିବ ବୋଲି ଦମ୍ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ । ଆଜି ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ, ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ୨୦୦୨ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଲେ ଯେ ସମୟ ବଦଳିଛି । ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ତେଣୁ ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନାର ସମୟ ଆସିଛି ।
ସେପଟେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ବ ମିଶି ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି l ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି । ସସପେନ୍ସ ସେତିକି ବଢୁଛି। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କେମିତି ଜିତିବେ । ଭୋଟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ବ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ବ ମିଶି ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି । ଫଲାଫଳ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୪ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେଉଛି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ଦିଲୀପ ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ 4ଟି ସିଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବିଜେଡ଼ିରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବାମ ଦଳର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟୀ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ୪ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ବିହାର, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିହାର ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗୁଜରାଟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘବୀଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
ତେବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓଡିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ l ସେ ଆସିଲେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେଡି ଭୟଭିତ କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ, କାଡାମ କହିଲେ ଆମେ ଜିତିବୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର