ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ଦଳଙ୍କୁ ଘାରିଛି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଚିନ୍ତା !
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଇପ ନାହିଁ । ତେଣୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।
Published : March 8, 2026 at 6:35 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ୪ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୫ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଦଳୀୟ ଓ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଇପ ନାହିଁ । ତେଣୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି । ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କନ୍ଦଳ ଥିବାରୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଆଶଙ୍କା ବଢି ଯାଉଛି ।
ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ବିଜୟ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆ ସମିକରଣ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ରଣିନୀତି ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି । ବିଶେଷ କରି ଚତୁର୍ଥ ଆସନରେ କିଏ ବାଜି ମାରିବ ସେନେଇ ଦଳୀୟସ୍ତରରେ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ଏବଂ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଳୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଆଉ ୮ଟି ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବାରୁ କ୍ରସଭୋଟିଂ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅତିକମରେ ୩୦ଟି ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ । ବିଜେପି ପାଖରେ ମୋଟ ୮୨ଟି ଭୋଟ ରହିଛି । ସେଥିରେ ୭୯ ଜଣ ବିଜେପିର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ସ୍ଵାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ସହଜରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ୬୦ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ପରେ ବଳକା ୨୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ ଦରକାର । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଆସନରେ ଡ. ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ୩୦ ଭୋଟ ବାଦ ପରେ ବଳକା ୧୮ ଓ କଂଗ୍ରେସର ୧୪ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍)ର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଶିଗଲେ ୩୩ଟି ଭୋଟ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ସହଜ ବିଜୟରେ ସହାୟକ ହେବ । ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ୩ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ନହୁଏ । ସବୁ କିଛି ଠିକ ଯାଏ । ତେବେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଜିତିବା ସହଜ ହେବ । ସେହିପରି ବିନା କ୍ରସ ଭୋଟିଂରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜିତିବା ଏକପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶେଷ କରି କ୍ରିସ ଭୋଟିଂ ଛନକା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୦୨ ଓ ୨୦୧୨ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୨ରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବି ଜିତିଥିଲେ । ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ନିଜ ବିଜୟ ନେଇ ଦିଲ୍ଳୀପ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି । ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, କଟକ-ଚୌଦ୍ଵାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ପିତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି । ସେହିପରି କଟକ-ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷଙ୍କ ବାପା ତଥା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ସଂକ୍ରାନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୋଫିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଏହି ୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ମତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକ ଠିକଣା ସମୟରେ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ସେହିପରି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ । ୨୦ ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ୬ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ବହୁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ସମୟ ଗଡୁଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ବିଧାୟକ ନିରାଶ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗସ୍ତ ଏବଂ ରୁଦ୍ଧଦ୍ଵାର ବୈଠକ ପରେ ବିଜେପିରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ସମ୍ଭାବନା କିଛିଟା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ତଥା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ଓଁମକାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ୪ ଟି ସିଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଓପନ ବାଲାଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଜଣେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ବସାଇବେ । ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବସିଥିବା ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଭୋଟ ଦେଖାଇବେ । ନଦେଖେଇଲେ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାହାକୁ ନଦେଖାଇ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଇପ ନଥାଏ । ତେଣୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବନାହିଁ ।"
