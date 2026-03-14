ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲି ଟ୍ରେନିଂ
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ବସରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ETV Bharat Odisha
Published : March 14, 2026 at 9:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସରଗରମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି । ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବିଧାୟକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ତାଲିମ ଶୋଷ ହୋଇଛି । 16 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡିନି । ବିଜେପି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପଠାଇଛି । ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର