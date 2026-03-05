ନବୀନ-ଭକ୍ତ ଏକାଠି ବସିଲେ, ହାତ ମିଳେଇଲେ; ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସଂତୃପ୍ତ ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ଵର
ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ନବୀନ କହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି, 'ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବ ।'
Published : March 5, 2026 at 7:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ମିଳତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର 2 ସେଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସେଟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ରିଟର୍ଣ୍ଣି ଅଫିସର ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ସଂତୃପ୍ତ ଦୁଇଟି ସେଟ ଫର୍ମ ଭରିଛନ୍ତି । ଗୋଟେ ସେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଟରେ ଆଉ ଜଣେ 10 ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ମିଳତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ଦତ୍ତେଶ୍ଵରଙ୍କ ଦୁଇ ସେଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହିଛନ୍ତି । ରିଟର୍ଣ୍ଣି ଅଫିସର ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ଲାଗି ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକାଠି ଆସିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ।
ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ସମୟରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ପାଖ ସିଟରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର 55 ନମ୍ବର ରୁମରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷକୁ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ଦଳର ବହୁ ବିଧାୟକ ।
ସଂତୃପ୍ତ ଏବଂ ଦତ୍ତେଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା । ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି । ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା । ମୋ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି କହିଥିଲି । ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଉଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବ ।
ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟସଭାର ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ-ସିପିଆଇଏମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତାକୁ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣିଥିବା ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଏଆଇସିସି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ - ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ରଖିଥିବା ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତାଙ୍କୁ ମିଳତ ଭାବେ ଚୟନ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛୁ । ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳ ଏକାଠି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇଛୁ । ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ।
2002 ରେ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଘଟଣା କ୍ରମ ଭଳି ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ତିନି ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି । 2002 ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି । ଆମେ ସତପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କୌଣସି ବିଧାୟକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି । ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତରେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜେଡିର ଉତ୍ପତ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ସାହାସିକତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ । ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶର ନେତା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ।"
ସିପିଆଇଏମ୍ ନେତା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆଜିକାର ଦିନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ସାର ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଏବେ ଭିନ୍ନ ମୋଡକୁ ଯାଉଛି । 2002 ମହିହର କଥା 2026 ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନାହିଁ । 16 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେବ ।"
ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି 110 ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ବିଜୁ ବାବୁ ଆଶାବାଦୀ ମଣିଷ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଆଶାବାଦୀ ମଣିଷ । ଦେଶର ନିରପେକ୍ଷ ଫୋର୍ସ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରପେକ୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ । ଯାହା ଦେଶର ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କରି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିର୍ତ୍ତିକ ଓ ଆମ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମେଳ ହେବ, ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ । ବିଜେଡିର ଇତିହାସ କହୁଛି, ଓଡିଶା ବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କଣ ଅଛି ? ବିଜୁ ଜନତା ଆଦର୍ଶ ନେଇ କଣ ତାଳ ଖାଉଛି, ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁନ୍ତି । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେହି ବି ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦିତା କରିପାରିବେ ।"
ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ମିଳତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତିନିଟି ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ । ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବି ।
