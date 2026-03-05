ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢେଇ, ଦିଲୀପ ବନାମ୍ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର
ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ବିଜେପିକୁ ଆଉ ବିଜେଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
Published : March 5, 2026 at 10:54 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢେଇ l ଦିଲୀପ ବନାମ୍ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର l କିଏ ମାରିବ ବାଜି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା l ଏଥର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଶ୍ ରୋଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପୁଣି ଥରେ ୨୦୦୨ ପରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମତଦାନ ବେଳେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀପ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଚୀର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇରହିବ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ । ଦିଲ୍ଲୀପ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋ ପାଇଁ, ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କେବଳ ଏକ ତାରିଖ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଏପରି ଏକ ଦିନ ଯାହା ସ୍ମୃତି, ଶକ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଭାବନାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ।"
ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଏବଂ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ବଳି ପଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି ।
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ସ୍ଵାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି । 100 ପ୍ରତିଶତ ଜିତିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ । ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି । କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ ।"
ମନମୋହନ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ଆଉ ବିଜେଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରରେ UPA ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲା, NDA ଆସିବା ପରେ NDA ସହ ରହିଲା।ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିର ୨୦ ସାଂସଦ । ବିଜେପିକୁ ଆଉ ବିଜେଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଶିକି ଥିଲେ । ବିଜେଡି ସୁବିଧାବାଦି । କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ହାତ କିଏ ଧରିଲା ସିଏ ଗଲା । ତିନିଟି ଆସନ ଜିତିବ ବିଜେପି । ୪ ଟି ଆସନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଜିତିଥାନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର