Rajya Sabha Elections 2026: ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସଂତୃପ୍ତ-ଦତ୍ତେଶ୍ୱର

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 12:56 PM IST

1 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

