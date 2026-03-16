ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟିଂଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ, କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ଏହି ବିଧାୟକ
କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କଅଁର, ନକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ।
Published : March 16, 2026 at 3:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଉପାସନାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଲାଟ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେହିପରି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ । ସେହିପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କଅଁର, ନକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ସସପେଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୋଟ ଉପରେ ବି ନଜର ରହିଛି ।
ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ:
ରାଜ୍ୟସଭା ମତଦାନ ସରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଉପସନା ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ ବାଲାଟରେ ଓଭର ରାଇଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲାଟ ମାଗିଥିଲେ । ଉପାସନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାଲାଟ ଦେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଓ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବା ନେଇ ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାଲାଟ ଦିଆଯିବ ତେବେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ବାଲାଟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ । ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । କେବଳ ନବୀନ ନୁହେଁ ବିଜେଡିି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରଭାବିତ କରି ବେଆଇନ କାମ କରାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।
ସେହିପରି 6ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କଅଁର, ନକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଓ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭୋଟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । ବିଜେଡିର ସସପେଣ୍ଡ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭୋଟ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ମତଦାନ ପରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଗଣତି ପରେ ଜାଣିବେ । ବିଜେଡିର ହୁଇପ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଲାଗିବ ? ନିଲମ୍ବନ ପରେ ହୁଇପ କାମ କରେନାହିଁ । ଏହା କେଉଁ ଆଇନରେ ଅଛି ? ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ।"
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ଭୋଟ ଦେଲି । ପିସିସି ସଭାପତି ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଦଳ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି । ଗାଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହୋଇଥିବାରୁ ନେଟଓ୍ବର୍କ ସୁବିଧା ନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ।"
ସେହିପରି ବାଲିଗୁଡାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କଅଁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରf କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ରମଣି । ଚକ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି । ଆଜି ଠିକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସି ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତୁଲାଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ । ମାଟି ଓ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବି । ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରି ଛାଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଆମ କାମ । ଜୟଦେବର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦଳ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟିକେଟ ଦେଇଛି । ଦଳ ଓ ଜନତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ମୋର କାମ ।" ସେହିପରି ମତଦାନ ପରେ ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ସୁବାସିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର