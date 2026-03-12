ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି, ୧୩–୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
୪ର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ବିଜେପି-ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର । ବିଜେଡି–କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଡ.ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ବନାମ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ।
Published : March 12, 2026 at 4:04 PM IST
Rajya Sabha Election 2026 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ନ ଯିବାକୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦତ୍ତେଶ୍ବର ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀପ:
ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଲଢେଇ ହେଉଛି । ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ସମର୍ଥନରେ ଡ. ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଛି । ସେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ହ୍ବିପ୍:
କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ନୋଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୬ ମସିହାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ହେବ । ଏହାକୁ ତିନି ଧାଡି ହ୍ୱିପ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ପାଳନ କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଜେଡି ବି ଜାରି କରିଛି ହ୍ବିପ୍:
ସେପଟେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଭୟ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାନି ଧାଡିଆ ହ୍ବିପ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ବର ନଛାଡିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ହ୍ବିପ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏହି ହ୍ବିପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର