ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ସବୁ ସିଟ୍‌ ହାତେଇ ପାରେ BJP: ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ

4ଟିରୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍‌ ହାତେଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ । ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କିମ୍ବା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ କଂଗ୍ରେସ ।

RajyaSabha Election underway BJP MLA says BJP can acquire all the seats
ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଙ୍କକଷା, 4ଟିରୁ 4ଟି ସିଟ୍ ହାତେଇପାରେ ବିଜେପି କହିଲେ ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 26, 2026 at 9:13 AM IST

RajyaSabha Elections ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ସିଟ୍‌ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । କେଉଁ ଦଳରୁ କିଏ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିବେ ସେନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କେତୋଟି ସିଟ ହାତେଇବ ? କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେବ ? ଏନେଇ ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ପକାଇଛି । ଏହାଭିତରେ 4ରୁ 4ଟି ଯାକ ସିଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BJP ବିଧାୟକ ।

ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଙ୍କକଷା, 4ଟିରୁ 4ଟି ସିଟ୍ ହାତେଇପାରେ ବିଜେପି କହିଲେ ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ ଦଳ ହାତକୁ ଯିବ କେତେ ସିଟ ?

ବିଜେପି ଖାତାକୁ 2ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଏବଂ ବିଜେଡି ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋର ଧରିଛି । ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ କେଉଁ ଦଳ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାତେଇବେ ଏନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

କିଏ ପାଇବ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ?

ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଜାତୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଜେପିର 2ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ତେବେ ଶାସକ ଦଳରୁ କିଏ ତୃତୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

BJP MLA Saroj Padhi
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ (ETV Bharat Odisha)
4ରୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ହାତେଇ ପାରେ ବିଜେପି: ବିଜେପି ବିଧାୟକ

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କାହାକୁ କରିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କେତେଟି ସିଟ ହାତେଇବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେପି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସିଟ ପକ୍କା ରହିଛି । ଏଥର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସିଟ ନେଇପାରେ । ରାଜନୀତିରେ ଘଟଣା ବହୁଳ ଅଟେ । କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ । ବିଜେପି 4ରୁ 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ ମଧ୍ୟ ହାତେଇପାରେ । ବିଜେପି ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି । ଏନେଇ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସହିତ ନାମାଙ୍କନ ହେବ ।"



କେହାକୁ ମିଳିବ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ:

ସେପଟେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କିମ୍ବା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ହାଇକମିଶନ ଓ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଚୁଡାନ୍ତ ହେବ । ଦଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ AICCକୁ କହିବୁ । ଆମେ 14 ବିଧାୟକ ଅଛୁ, CPIMର ବିଧାୟକ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି । 15 ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଛୁ । ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କିମ୍ବା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।"

Congress Legislative Party leader Ramachandra Kadam
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ (ETV Bharat Odisha)

ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ:
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା 4ଟି ଆସନ ଲାଗି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଓଡିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର 4 ସଦସ୍ୟ: ମମତା ମହାନ୍ତ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ସୁଜିତ୍ କୁମାର ଏବଂ ମୁନା ଖାଁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହା ସହିତ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

