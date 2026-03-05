Rajya Sabha Elections: ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ମନମୋହନ-ସୁଜିତ-ଦିଲ୍ଲୀପ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ମନମୋହନ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ।
ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 5, 2026 at 2:32 PM IST
Rajya Sabha Elections 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର । ସେହିପରି ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି 3 ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
