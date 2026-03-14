ନବୀନ ନିବାସରେ ବସିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ପାଠଶାଳା; ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ 6 ବିଧାୟକ, ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
ନବୀନ ନିବାସରେ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ 30 ମିନିଟ ଧରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।
Published : March 14, 2026 at 3:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସରେ 2 ଦିନିଆ ପାଠଶାଳା ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାର ପ୍ରଣାଳୀ, କେନ୍ଦ୍ରରେ କ’ଣ କରିବେ, କେମିତି ବାଲଟ ପେପର ନେବେ ଓ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଦଳର ଅଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ କିପରି ବାକ୍ସରେ ପକେଇବ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ଏକତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ ଧରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆଜି ମକ୍ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରତାପ ଦେବ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣିଆ ଟିମରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମକ୍ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଅବିକଳ ଭାବେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ । ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ତୃତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ ।
6 ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନବୀନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୈଠକରେ 42 ଜଣ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆଉ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦଳର ହ୍ୱିପ ଓ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଥିବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାୟକ ନଆସିବା ଦଳର ସନ୍ଦେହ ଓ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି । ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକ, ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ରେଙ୍ଗାଳି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ବାଲିପାଟଣା ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ ।
ନବକିଶୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା । ରବୀନ୍ଦ୍ର ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସୁବାସିନୀ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସୁବାସିନୀ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନବକିଶୋର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ନବକିଶୋରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୈଠକକୁ ନଆସିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ । ନବକିଶୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମହଲରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କିଛି ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ:
ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମନାଇବାର ପ୍ରୟାସ:
ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି । ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ବାଳ ଓ ଚୌଦ୍ବାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବିଜେଡିର 14 ବିଧାୟକ ଭେଟି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଡ. ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ଵକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଭାତ ନିକଟରେ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସୌଭିକଙ୍କ ଭୋଟ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ବରୀ ବିଧାୟକ ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ 14 ବିଧାୟକ ଏହି ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା:
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଭାତ ଓସୌଭିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ଓ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସୌଭିକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଦଳର ଆକାଉଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଖୋଲାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସଂତୃପ୍ତଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କାରଣ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତ କହିଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସୌଭିକ ଓ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ । ସେହିପରି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରପାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଆସିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଫୋନ ଉଠାଇନଥିଲେ । ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ କ’ଣ, ଭୋଟ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କ’ଣ କରିବେ, କେମିତି ବାଲଟ ପେପର ନେବେ ଓ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବାକ୍ସରେ ପକେଇବେ, ତା’ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭାର 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଭଳି ଜିତିବେ ତାକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଜେପି ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଅହଂକାର ବଳରେ ଜିତିବେ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମର ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ବି ଯେପରି ଏପଟସେପଟେ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ସୌଭିକଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ:
ସେହିପରି ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ ଓ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦଳର 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି । ନଆସିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ । ସେ ଆସି ନଥିବେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସେ ପହଁଞ୍ଚି ନାହିଁ । କିଛି ଜଣ ଆଗୁଆ ଆସି ପଳେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆସିଲେ କଣ ମୋ ବାବଦରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ? ବାପାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି, ସୌଭିକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ।"
ସେହିପରି ସୁବାସିନୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟ ଦେଉଛୁ । ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର