ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେଡି ଭୟଭିତ କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ, କାଡାମ କହିଲେ ଆମେ ଜିତିବୁ

ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିବ କି ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।

Published : March 8, 2026 at 11:02 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡେ ଆଲୋଚନା l ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି ହେଲେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପିସିସି ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇ ଓଡିଶା ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି l ଏପଟେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ହାଇ କମାଣ୍ଡ l ତେବେ ହାଇ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେତେଦୂର ମାନିବେ ବିଧାୟକ ତାହା ସମୟ କହିବ l କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ତିନିରୁ ଚାରି ବିଧାୟକ ଅମଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି l ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପଲିଟିକ୍ସ (ETV Bharat Odisha)



ଆଜି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ -ବିଜେଡି ଭୟଭିତ l ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ l ଆମେ ଖୋଲା ବୁଲୁଛୁ l ଆମର ଭୟ ନାହିଁ | ବିବେକଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯଦି ବିବେକକୁ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିବେକ କହିବ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବୁନି l କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶିଲେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବୁଡ଼ିଯିବେ l ଫଳ ବାହାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଭୋଟ l"



ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ଏଆଇସିସିର ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ବିଧାୟକ ଏକ ହୋଇକି ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ । ୧୪ବିଧାୟକ ଏକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଜିତାଇବୁ । କୌଣସି ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ପିସିସି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି । ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ ମିଶିଲେ ୩୩ ଭୋଟ ହେଉଛି । ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି । ବିଜେପି ପାଖେ ବଳକା ୨୨ ଟି ସିଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କଣ ଗଣନା କରିଥିବେ ଆମ ଗଣନା ଅନୁଯାଇ ଆମେ ଜିତିବୁ ।"


ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ତିନିରୁ ତିନି ଆସନ ଜିତିବ ବିଜେପି । ବିଜେଡିରେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଓ ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ବି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି । ଆଗକୁ କଣ ହେବ ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ।"

କଂଗ୍ରେସର ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି ହେବ କି ନାହିଁ ? ଏମିତି କହିଲେ ଭକ୍ତ-

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତା । ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହୋତା । ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କ ସହ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ, ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ । ତେବେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଯିବ ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ନାହିଁ। ୨୦୦୨ ରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକ MLA କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଯିଏ ବିକ୍ରି ହେବ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ପାରିବେ କି ? ଦଳ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବେ, ଟିକେଟ କଟିଯିବ। ବିଧାୟକ ପଦ ରହିବ ନାହିଁ । ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନର ସହ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।

ଏବେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ହେଉଛି । ଅଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମ ଦଳଙ୍କ ମିଳିତ ଭୋଟ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କ ଜିତିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଆଉ 6 ଟି ଭୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଅର୍ଥର କାରବାର କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । କାରଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ।

୨୦୦୨ରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସିକ୍ରେଟ ବାଲଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା।ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କିଛି ଜାଣିହେବ ନାହିଁ । ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି । ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଦେଲେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପଦ ଯିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନର ଗଳା ବାଟ ହୁଏତ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ଚଳିତ ମାସ 16 ତାରିଖରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରୁଛି ତାହା ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ଦଳଙ୍କୁ ଘାରିଛି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଚିନ୍ତା !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

