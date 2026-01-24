ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 4ର୍ଥ ସିଟ୍
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ରୋଚକ କରିଛି । କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ସେନେଇ ସସପେନ୍ସ ବଢିଛି ।
Rajya Sabha Election Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଙ୍କକଷା । ସବୁଠୁ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ପରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି ।
ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଉପରେ ନଜର:
ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ୪ଟି ଆସନ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଶିବିର ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସିଟ ଗଣିତ ଯାହା କହୁଛି, ୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଦୁଇଟି ସିଟ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି । ବିଜେଡି ବିଜେପି ବୁଝାମଣା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତାକୁ ଯାଇପାରେ । ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକ ସରଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବ ।
ମୁନ୍ନା ଖାନ (ବିଜେଡି), ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି (ବିଜେଡି), ମମତା ମହାନ୍ତ (ବିଜେପି) ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର (ବିଜେପି )ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଶେଷ ହେଉଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି
1: ସୁଭାଷିଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲ ରୁ ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ।
2: ଦେବଶିଶ ସାମନ୍ତରାୟ ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି ।
3: ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
4: ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇ ରୁ ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
5: ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅବଧି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
6: ମୁନ୍ନା ଖାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ସରୁଛି ।
7: ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ ସରୁଛି ।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି
1: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୩୦ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
2: ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର-୨୦୨୪ରୁ ଏପ୍ରିଲ-୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
3: ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୪ରୁ ଏପ୍ରିଲ-୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବିଜେଡି:
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜେଡି ଛାଡି ଏବେ ବହୁ ନେତା ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭକି ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀନ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । ଶାସନରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଛି । ଦଳର ଛାୟା ମୁଖ୍ୟ ତଥା ନବୀନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାମ ଏବେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି । ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ । ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଖେଳୁଥିବା ନବୀନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ସିଟ ନିଶ୍ଚିତ ନେବ । ବାକି ଯେଉଁସିଟ ଉପରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି ଦଳ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ରାଜନୈତିକ ସମିକରଣକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ।
ବିଜେଡି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ
ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର
ଦେବୀ ମିଶ୍ର
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ କଂଗ୍ରେସ:
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ । ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡିପାରେ କଂଗ୍ରେସ । ନଚେତ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ପାଇଁ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗ ନେଇ ବିଜେଡି ଜିତିଯାଇପାରେ । କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ନା ବିଜେଡିକୁ କଂଗ୍ରେସ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ଏଭଳି ସୟମରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହାର ଜିତ୍ କୁ ଭୟ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ । ଦଳ ଭିତରୁ ହେଉ କି ବାହାରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ । ଏନେଇ ଦଳ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।"
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ, କିଛି ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ:
- ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ସେ ନିଜ ସପୋର୍ଟର ଭାବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦ ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ଦଳର ହେଲେ ସେ ନିଜ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦% ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରାବଲ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ।
- ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ସିଟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ଲସ ୧ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ତାହାର ଏକ ଅଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେପି ନେତା :
ବିଜେପି ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାରେ ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଣ ମନମୋହନ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଦଳ ଏକାକୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି । ମେଣ୍ଟ ରାଜନିତୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ମନମୋହନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବୃହତ ବିଜୟ ପଛରେ ମନମୋହନଙ୍କ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ମନମୋହନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରେ ଦଳ ।
ସେପଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଗଢିବା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା । ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲଖ ମହାପାତ୍ର । ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି କରାଗଲା । ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବସନ୍ତ ନୂଆପଡାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା । ନିଜ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ନୂଆ ମୁଁହ ଉପରେ ଭରଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଶାସକ ଦଳ । ସେହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଦୌଡ଼ରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂ:
ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ।
ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କ୍ରମରେ (୧,୨,୩ ଇତ୍ୟାଦି) ରାଙ୍କ କରନ୍ତି ।
ଆବଶ୍ୟକ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କରାଯାଏ ।
ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକ କୋଟା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଅନ୍ୟଥା, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପୁନଃବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ।
ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କ୍ରମରେ ରାଙ୍କ କରିପାରିବେ ।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର 79 ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 3 ଜଣ ସ୍ବାଧୀନ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ବିଜେଡିର 50 ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ଦଳ 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ସଂଖ୍ୟା 48କୁ ଖସିଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 14 ଆସନ ଅଛି । ଓ CPI ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ରହିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା (147 ଆସନ) : କେଉଁ ଦଳରୁ କେତେ ବିଧାୟକ?
ବିଜେପି: 79 ବିଧାୟକ
ଏହାସହ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ 3 ସ୍ବାଧୀନ ବିଧାୟକ
ବିଜେଡି: 50 ବିଧାୟକ
ମାତ୍ର 2 ବିଧାୟକ ସସପେଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା 48
କଂଗ୍ରେସ: 14
ସିପିଆଇ : 1
