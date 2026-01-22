ETV Bharat / politics

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଉଁ 4 ଜଣ ଯିବେ ?

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) । ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୭ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ଓଡିଶାରୁ ୪ଟି ଆସନ ରହିଛି ।

Rajya Sabha election Odisha four seats vacant preparations begin
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ : ସୁଜିତ କୁମାର, ମମତା ମହନ୍ତ, ମୁନା ଖାଁ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସରୁଛି । (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 12:46 PM IST

RAJYA SABHA ELECTION 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୭ଟି ଆସନ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଟି ଆସନ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) । ଏନେଇ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସଚିବ ସୁମନ କୁମାର ଦାସ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଇଓଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଇସିଆଇ ସଚିବ ସୁମନ କୁମାର ଦାସ ଚିଠିରର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ବା ଆରଓ, ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ବା ଏଆରର, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାଲଟ ବକ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା । ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିକଟରେ ସିଇଓଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇସିଆଇଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।



କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ?

ଇସିଆଇ ସଚିବ ସୁମନ କୁମାର ଦାସ ଚଳିତ ମାସ ୫ରେ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୭ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଥିମଧ୍ଯରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ଆସନ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୭ଟି, ତାମିଲନାଡୁର ୬ଟି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୫ଟି ଆସନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ଯରେ ଶେଷ ହେବ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୨ଟି, ଆସାମର ୩ଟି, ବିହାରର ୫ଟି, ଛତିଶଗଡ଼ର ୨ଟି, ହରିୟାଣାର ୨ଟି ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଏପ୍ରିଲ ୯ରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଫ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ ଆଇଡି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେହିପରି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲଟ ବକ୍ସର ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ହେବ ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ:

ବିଜେପି:

1. ସୁଜିତ କୁମାର

2. ମମତା ମହନ୍ତ

ବିଜେଡି:

3. ମୁଜିବୁଲ୍ଲା ଖାଁ (ମୁନା ଖାଁ )

4. ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି

ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପି ଯାଇ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା ସୁଜିତ କୁମାର ମମତା ମହନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେଡିର ମୁଜିବୁଲ୍ଲା ଖାଁ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ଆସନ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଗୋଟିଏ ସହଜରେ ଯିବ । ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ରହିଛି । ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣିତ ଜଟିଳ ରହିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ସେଥିପାଇଁ ୩ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି - ବିଜେପି ସମନ୍ୱିତ କିମ୍ବା ବିଜେଡି - କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ । ବିଚାର ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ - ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି । ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ରୋଚକ ହୋଇପାରେ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ 10 । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରୁ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପିରୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA RAJYA SABHA SEATS
FOUR RAJYA SABHA SEATS ODISHA
ELECTION COMMISSION OF INDIA ECI
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓଡିଶା
RAJYA SABHA ELECTION 2026

