ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ଉଦବେଗ; ସୁଜିତ ଓ ମମତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେନି ତ ସନ୍ତୃପ୍ତ ଓ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ?
ସୁଜିତ ଓ ମମତା ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
Published : March 14, 2026 at 9:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏବେ ଘାରିଛି ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତ ଭୂତ ! ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଜିତ ଓ ମମତା । ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ବିଜେପିକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ ଉଭୟ । ଘଟଣା ତାଜା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଇ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ମହଲରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେଣୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି କମନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି । ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ । ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସକ୍ରିୟତା ଥିବା ବେଳେ ସେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କର ନାହିଁ । ରାଜନୈତିକ ଚାଲିଚଳନ ବାବଦରେ ଉଭୟ ଅଜ୍ଞ । ସନ୍ତୃପ୍ତ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଟକରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ । ଆଉ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ । ସନ୍ତୃପ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ନେଇ ବିଜେଡି ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ସନ୍ତୃପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ।
ସେହିପରି ସିଧାସଳଖ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ପାଠଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୁଖା ନେତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ମାନେ ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୈଠକରେ ଏକ ରୋଚକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାହାରେ ନହେଲେ ବୈଠକରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଉଦବେଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ରଣେନ୍ଦ୍ର ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଓ ବିଜେଡିର କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ଵାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି । ସୁଜିତ୍ କୁମାର, ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ସେ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ସେଭଳି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ରଣେନ୍ଦ୍ର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦବେଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନବୀନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡିରେ ଏହି ଶପଥ ପାଠକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏକ ଲୋକ କଥା ଅଛି; ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡି ଥାଏ, ତା' ମା' ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ । ତେଣୁ ବିଜେଡି ମହଲରେ ଏହି ଡର ବା ଉଦବେଗ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଏଥିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା କିଛି ନାହିଁ । ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜେଡି ସହିତ ଏଭଳି କିଛି ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଛାଡିବା ଓ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାର କାରଣ କିଛି ବି ହେଇଥାଉନା କାହିଁକି, ଏଭଳି ନଜିର ରହିଛି ।"
ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସୁଜିତ କୁମାର ଏପ୍ରିଲ 2020ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଥିଲେ । 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସୁଜିତ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁଜିତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି । ସେହିପରି ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେଡି 2020 ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2024ରେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଅପରେସନ ଲୋଟସ ପରେ ସେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିରୁ ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମମତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର