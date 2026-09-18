ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ମାମଲା, ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
୮ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେଡି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୨୯କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 18, 2026 at 3:00 PM IST
BJD MLA Disqualification Case କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ମାମଲା । ବିଜେଡି ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୮ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ବାଚସ୍ପତି, ବିଧାନସଭା ସଚିବ ଓ ୮ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୨୯ ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ଅମାନ୍ୟ କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ୮ ବିଧାୟକ ।
୮ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ପୃଥକ ୮ଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦୁଇଟି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ଆବେଦନକାରୀ ଓକିଲ ଆଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୮ଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦାୟର ପୃଥକ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଦଳର ହ୍ବିପ ମାନି ନଥିବା ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଚାର ନକରି ବୈଷୟିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଏପରି ପିଟିସନ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣାଣି ନ କରି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂପର୍କିତ ପିଟିସନ ଖାରଜ କରାଯିବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୨୯କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
୮ ବିଧାୟକ କିଏ:
ଆଠ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସନାତନ ମହାକୁଡ, ଚକ୍ରମଣି କଅଁର, ଦେବୀ ରଂଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ, ସୁବାସିନି ଜେନା ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର; ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଏବେ ଡବଲ ଧୋକାରେ ପରିଣତ: ବିଜେଡି
ସୋଫିଆଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବେ କି ରମଜାନ ? କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର, ଭକ୍ତ କହିଲେ ମଜବୁତ ହେବ ସଂଗଠନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ