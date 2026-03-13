ରିସୋର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ; କଂଗ୍ରେସର 'ମିଶନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ'କୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ସୋଫିଆ, ଏମିତି କହିଲେ ଶିବକୁମାର
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଏବଂ ଘୋଡାବେପାର ଡରରେ କଂଗ୍ରେସ । 8 ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାଁନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
Published : March 13, 2026 at 9:28 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ପାରଦ । ଆଉ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳ ଦେଇ ବଢୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା । ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ ଦିନ 2ଟା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଚେକମେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି-ଧାଡିଆ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି ପରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 'ରିସୋର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ' । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ 8 ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ହୋଟଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ବିଧାୟକମାନେ ଭେଟିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ଦିନ ବିଧାୟକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତକୁ ସୋଫିଆଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ-
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।
ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମଧ୍ୟଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲି । କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି । କଟକ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ସହରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ । ଏହି ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା । ମୁଁ ମୋ ଭଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବି ।”
ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜରରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପଠାଇଛି । ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଡାକ୍ତର ସିଏସ୍ ରାଜେନ ଏକ୍କାଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ଦାଶ, ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ଆପଳା ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରକା, ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ନୀଳମାଧବ ହିକ୍କା, ପବିତ୍ର ସାଉଁଣ୍ଟା , ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂକୁ ରୋକିବା ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନିକଟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର କହିଥିଲେ,"ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଣି ନାହିଁ । ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ସଭାପତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।"
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡାବେପାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଦଳ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବ ମୋତେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟେ, ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଧିବେଶନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବି ।"
ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୋଫିଆଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଏହି “ରିସୋର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ” ପୁଣିଥରେ ଫେରିଥିବାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି ।
ସେପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ନେଇ ସୋଫିଆଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ସୋଫିଆ ଜଣେ ମହିଳା ତେଣୁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗଲେ ନାହିଁ । ବିଜେପିର ଜନ୍ମ ଘୋଡା ବ୍ୟାପାରରୁ, ଏଠି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଚାପ ପଡୁଛି ତେଣୁ ଆମର 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେଠାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ AICC ହାଇ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କହିଛନ୍ତି କାଡାମ ।
ଏପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରୁନୁ । ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ।
ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 3 ଲାଇନ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । 13ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସରେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ 16ରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବେ ଭୋଟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର