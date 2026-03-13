ETV Bharat / politics

ରିସୋର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ; କଂଗ୍ରେସର 'ମିଶନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ'କୁ ନାପସନ୍ଦ କଲେ ସୋଫିଆ, ଏମିତି କହିଲେ ଶିବକୁମାର

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଏବଂ ଘୋଡାବେପାର ଡରରେ କଂଗ୍ରେସ । 8 ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାଁନ୍ତି ବିଧାୟକ ।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 9:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ପାରଦ । ଆଉ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳ ଦେଇ ବଢୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା । ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ ଦିନ 2ଟା ବାକି ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଚେକମେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି-ଧାଡିଆ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି ପରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 'ରିସୋର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ' । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ 8 ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ହୋଟଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କୁ ବିଧାୟକମାନେ ଭେଟିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ଦିନ ବିଧାୟକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ (ETV Bharat Odisha)

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତକୁ ସୋଫିଆଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ-

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମଧ୍ୟଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲି । କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି । କଟକ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ସହରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ । ଏହି ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା । ମୁଁ ମୋ ଭଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବି ।”



ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜରରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପଠାଇଛି । ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଡାକ୍ତର ସିଏସ୍‌ ରାଜେନ ଏକ୍କାଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ଦାଶ, ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ଆପଳା ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରକା, ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ନୀଳମାଧବ ହିକ୍କା, ପବିତ୍ର ସାଉଁଣ୍ଟା , ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।


ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂକୁ ରୋକିବା ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନିକଟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।

ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର କହିଥିଲେ,"ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଣି ନାହିଁ । ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ସଭାପତି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।"

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡାବେପାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଦଳ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବ ମୋତେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟେ, ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଧିବେଶନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବି ।"

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୋଫିଆଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଏହି “ରିସୋର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ” ପୁଣିଥରେ ଫେରିଥିବାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି ।



ସେପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ନେଇ ସୋଫିଆଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡାଇ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ସୋଫିଆ ଜଣେ ମହିଳା ତେଣୁ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗଲେ ନାହିଁ । ବିଜେପିର ଜନ୍ମ ଘୋଡା ବ୍ୟାପାରରୁ, ଏଠି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଚାପ ପଡୁଛି ତେଣୁ ଆମର 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଠାଯାଇଛି । ସେଠାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ AICC ହାଇ କମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କହିଛନ୍ତି କାଡାମ ।


ଏପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରୁନୁ । ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ।

ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ 3 ଲାଇନ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । 13ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସରେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ 16ରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବେ ଭୋଟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

DK SHIVAKUMAR
SOFIA FIRDOUS
RAJYA SABHA ELECTION
CONGRESS MLA SHIFTED BENGALURU
CONGRESS MLAS TO BENGALURU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.