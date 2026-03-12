ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଘୋଡା ବେପାର ଚିନ୍ତା: ବିଧାୟକ ବାଡ ନଡେଇଁବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଜେପିକୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଲାଣି ଘୋଡା ବେପାର ଚିନ୍ତା । ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବୀନ । ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା କହିଲେ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି ।
Published : March 12, 2026 at 8:29 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Naveen On Horse Treading ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଡା ବେପାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଘୋଡା ବେପାର ଉକ୍ତି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରି ଦେଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ।
ବିଜେଡିକୁ ଘୋଡା ବେପାର ଚିନ୍ତା, ରାଜନୀତି ସରଗରମ:
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଚିନ୍ତା । 2002 ମସିହାର ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କଥା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି । ତେଣୁ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନବୀନ । ସେହିପରି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କଥା ଉଠାଇ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଘୋଡା ବେପାରରେ ମାତିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ମ କରି ଦେଇଛି ।
‘ବିଧାୟକ ବାଡ ନଡେଇଁବାକୁ ପଦେକ୍ଷପ’:
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କୁହାଯାଏ । କେଉଁ ଦଳରୁ କେତେ ଜଣ ବାଡ ଡେଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି । କିଭଳି ଦଳର ବିଧାୟକ ବାଡ଼ ନଡେଇଁବେ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଓଡିଶା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଭଳି ଦଳ ଗଢିବା ଓ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହ୍ବିପ ଜାରି ହୁଏ । ନିଜ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ରିସର୍ଟ କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ରଖନ୍ତି । ଚଳିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।"
ବସ୍ତାରେ ଡେଇଁବ କି ବାଡ ?
ଅକ୍ଷୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "29 ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ୟୁ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବିଜେଡି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । ସେହି ଦଳ ସହ ବିଜେଡି ହାତ ମିଳେଇଛି । ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ବାଡ଼ ଡେଇଁବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
‘ଦଳ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି’
ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି । ଭୋଟ ଦେଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ । ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ । ମୁଁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ଅଛି । ଦଳ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି । ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି ।’
ଘୋଡା ବେପାର କେମିତି କରିବୁ ପଚାରିଲେ ଜୟ:
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଘୋଡ଼ା ବେପାର ନା ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ, ଆମକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ନବୀନ ବାବୁ ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଆମ ଆଡେ ଆସିବ । ଆମେ ଘୋଡ଼ା କେଉଁଠି ରଖୁନାହୁଁ । ବେପାର କେମିତି କରିବୁ । ଆମେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ବିଜେଡିର ଦୁଇ ଜଣ ଅଚଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ।"
ଘୋଡା ବେପାର ହେବନି:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର କୌଣସି ବିଧାୟକ ଘୋଡ଼ା ବେପାରକୁ ନଯାଆନ୍ତୁ । ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହେବ ? ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିବୁ । କଂଗ୍ରେସରେ କେହି ଘୋଡ଼ା ହେବେନାହିଁ । ବେପାର କେମିତି ହେବ ?"
ରାଜନୀତିରେ ଘୋଡା ବେପାର:
ରାଜନୀତିରେ ‘ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାର’ ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶଦ୍ଦ । ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରବଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ, ପଦବୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା । ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ଦଳ ବା କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବା ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତି । ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତି ।
ଘୋଡା ବେପାର ଶବ୍ଦର ଇତିହାସ:
ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାର ଶଦ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ୧୮୨୦ ମସିହା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ କାଳରେ ଘୋଡ଼ା କିଣାବିକା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜ ଘୋଡ଼ାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇ ଅନ୍ୟ ଘୋଡ଼ାର ଦୋଷ ବାହାର କରି କମ ଦାମରେ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ।
୧୮୯୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଶଦ୍ଦଟି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ଏହି ଶଦ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ନ ଥାଇ ଅନ୍ୟକୁ କିଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶଦ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯଦିଓ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କୁହାଯାଏ ହେଲେ ସାଂପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ‘ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ’ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ବିଧାୟକ ବା ସାଂସଦଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରିବ । ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ‘ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାର’ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶଦ୍ଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 5 ପ୍ରାର୍ଥୀ:
ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଭାବେ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଆକଳନ ଚାଲୁନଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ କାହାକୁ କିଏ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଛକାପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ‘ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟାପାର’ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର