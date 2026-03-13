ବିଜେଡିର ଦମ୍ଭ; ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନାହିଁ ନବୀନ ବ୍ରିଗେଡ
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଧାଡିଆ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Published : March 13, 2026 at 10:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଘଡିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ମତିଗତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ଲାଗି ରାଜ୍ୟସଭା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଥିବାବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲାଗି ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି । ସେପଟେ ବିଜେପିର ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସେ ସିରିୟସ୍ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି । ଦଳ ଚଳେଇବା ଓ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାରେ ସିରିଏସନେସ ରହିବା କଥା । ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ । ଦଳକୁ ସୁସଙ୍ଗଠିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦାଇତ୍ୱ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା । ଭୟର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ।"
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ । ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଭୟ କରେ । ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନୋହୁଁ । ଆମେ ଦୃଢ଼ । ଆମର ଅସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି । ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନଛୋଡବନ୍ଧା । ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଅନୁଗତ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କେହି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଭୋଟ ଦେବାପାଇଁ ତାଲିମ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା । ସେଥିପାଇଁ ତାଲିମ 3 ଦିନ ହେବ । ସବୁ ଦଳ ଟେନିଂ ଦେବେ ।"
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାଧବ ଧଡା କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ତାହା ମାନିବୁ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭବେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷେରେ ପାଳନ କରିବୁ । ଭାଣିଜୀ ବାହାଘର ଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲି । ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ । ଦଳ ଆମର ସର୍ବସ୍ବ । କିଏ କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ଆମେ କଣ କରିବୁ । ବିଜେଡିର 48 ବିଧାୟକ ସଂଗଠିତ ଅଛନ୍ତି । ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହେବେ । ବିଜେପିର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବନାହିଁ ।"
ସେହିପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ । ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ । ନବୀନ ନିବାସରେ 3 ଦିନ ବୈଠକ ହେବ । ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ବିଜେଡିରେ ଆଦୌ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବନାହିଁ । ବିଜେପି ଯେତେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର