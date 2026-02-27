କିଏ ନେବ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ? ରାଜନୈତିକ କସରତ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କିଣିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର, 3 ସେଟ୍ ଫର୍ମ ନେଲେ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ

ETV Bharat / politics

Published : February 27, 2026 at 7:30 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ହାଇକମାଣ୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ । ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଜେଡି ଯଦି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମନାକୁ ଆଣେ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କସରତ ଭିତରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 3 ସେଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଭକ୍ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି । ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ବେଳେ ଦଳ କେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେନେଇ ସେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଓଡିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଭଲ ହେବ । ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଲଢେଇ କରିପାରିବ, ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଭଲ କଥା । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ ।"

ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନୋମିନେସନ ଫର୍ମ ନେଲା କଂଗ୍ରେସ (ETV Bharat Odisha)



ଭକ୍ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ନଜରରେ ବି ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଓ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇନଜୀବୀ ପିକେ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲଳିତ ମାନସିଂହ, ଯିଏ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ । ଡାକ୍ତର ସୁବ୍ରତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ବିଶ୍ଵର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ । ୟୁରୋଲୋଜି ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେସ୍ୱର ହୋତା ମଧ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁ ରହିଛି । ଏଭଳି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା ନୁହେଁ । ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାଇକମାଣ୍ଡ କରିବେ । ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ । ଆଉ କିଛି ନାଁ ଆସିଛି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିନାହୁଁ ।"



ଭକ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେଡି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜରରେ ନାହିଁ । ଆମକୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର । ବିଜେପିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିର୍ତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିର୍ତ୍ତିକ ରାଜନୀତିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ । ବିଜେଡି ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିର୍ତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ହେଲେ ବିରୋଧୀ ସଶକ୍ତ ହେବେ । ଶାସକ ରାସ୍ତାରେ ପଡିବ ।"



ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର କିଣିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଚତୁର୍ଥ ସିଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବିଧାନସଭା ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 3 ସେଟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କିଣିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ଜିତିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓ ପିସିସି ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି ରଣନୀତି ।" ଚତୁର୍ଥ ଆସନ କାହାକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା । ଗତକାଲି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର 6 ସେଟ ଫର୍ମ କିଣିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନାନା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ କସରତ ଚାଲିଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

