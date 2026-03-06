ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା; ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି, ଆଗରେ ସଂତୃପ୍ତ
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା । କୋଟିପତିଙ୍କ ଆଗରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଦ୍ବିତୀୟରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ।
Published : March 6, 2026 at 10:40 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ୫ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଜଣେ ବିଜେଡି, ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେପି, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଜଣେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ୫ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପତ୍ର କାୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନିଜର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଆଗରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋଟିପତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ସବୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ । ସେହିପରି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି ।
କୋଟିପତିଙ୍କ ଆଗରେ ସଂତୃପ୍ତ:
ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଆଗରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚଳିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଜଣେ କୋଟିପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ । ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୫୧୨.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ସଂତୃପ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ।
ସଂତୃପ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୩.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ସଂତୃପ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକାଙ୍କ ନାଁ'ରେ ପ୍ରାୟ ୮.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସଂତୃପ୍ତ ଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଓ ପତ୍ନୀ ଅଳକାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଆକାରରେ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସଂତୃପ୍ତଙ୍କ ୪ଟି କାର ଓ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ରହିଛି । ଗୋଟେ କାରର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ । ଅନ୍ୟ ୩ଟି କାରର ଦାମ ୨୫ ଲକ୍ଷ, ୪୧ ଲକ୍ଷ, ୩୧ ଲକ୍ଷ । ସଂତୃପ୍ତଙ୍କ ନାଁ'ରେ କୌଣସି ମାମଲା ନଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଦ୍ବିତୀୟ କୋଟିପତି ତାଲିକାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ:
ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୩୯୧.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ମାଲିକ । ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜା ରାୟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୧.୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ମୋଟ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୪୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୫.୫୦ କୋଟି । ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ?
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪୩,୯୦,୯୭୪ ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଣତୀ ସାମଲଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୨,୮୬,୦୨,୫୮୮ ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ୧ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ମନମୋହନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମନମୋହନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ମନମୋହନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୭୫,୧୦,୨୩୩ ଟଙ୍କାର ଋଣ ରହିଛି ।
ସୁଜିତଙ୍କ ୩ କୋଟି :
ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୩ କୋଟି ୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ସୁଜିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ବତୀ କୁମାର ୧ କୋଟି ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ସୁଜିତ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି । ସୁଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ୪୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ପତ୍ନୀ ସ୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ସୁଜିତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ତୃତୀୟ କୋଟିପତି ତାଲିକାରେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା :
ସେହିପରି ବିଜେଡି - କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଫେସର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କର ୪ କୋଟି ୯୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ସେହିପରି ଦତ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁ'ରେ ରହିଛି ୨ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ୪ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ସରିଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ । ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି । କେହି ପ୍ରସ୍ତାବକ ନଥିବାରୁ ତେଲେଙ୍କାନାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା କାନ୍ତେ ସାୟାନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନାକଚ ହୋଇଛି । ବିଜେପିରୁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ବିଜେଡିରୁ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର କାଏମ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ କାଏମ ରହିଛି । ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବ କାଏମ ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ । ୧୬ରେ ହେବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର