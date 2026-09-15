Gen-Zଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରଣନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ତିଆରି କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 15, 2026 at 5:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଓଡିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ! ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୦ ହଜାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ‘ଛାତ୍ର କି ଗୁଞ୍ଜ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରଣନୀତି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ଏପଟେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦଳର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ରଣନୀତି-
ବଡ଼ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଡେଲକୁ ଆଧାର କରି ପଦଯାତ୍ରା, ବ୍ଲକ ଘେରାଓ, ମାରାଥନ୍ ଓ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଓ ଓ ଯୁବ ଭୋଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଦଳ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ମିଶନ୍ ଆରମ୍ଭ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଡେଲକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ବିଫଳତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଦଳ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା, ପରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଓ । ଗାଁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେବ ମାରାଥନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହାରି ଭିତରେ ଯୁବ ଓ Gen-Zଙ୍କୁ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଅକ୍ଟୋବରରେ ‘ଛାତ୍ର କି ଗୁଞ୍ଜ’ ଏବଂ ୨୦ ହଜାର ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଦଳର ହେଭିଓ୍ୱେଟ୍ ନେତା । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ?
କଂଗ୍ରେସ ଫୋକସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ-
ମଙ୍ଗଳବାର, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା । କେବଳ ପଦଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଦଳର ପ୍ଲାନ୍ । ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ପାଇଁ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ, ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । Gen Zଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଅକ୍ଟୋବରରେ ‘ଛାତ୍ର କି ଗୁଞ୍ଜ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଯୁବପିଢ଼ି ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଓଡିଶା ଆସିବେ ହେଭିଓ୍ୱେଟ୍ ନେତା-
ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୈଦକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦଳ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
"କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା । ଆଗୁଆ ମୈଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ହରାଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଜାଗା ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି," ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୈଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ, ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ବ୍ଲକ ଘେରାଓ, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବେ ଯୁବ ଓ ନୂଆ ପିଢ଼ି । ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରଣନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକା ତିଆରି କରୁଛି ନା କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସୀମିତ ରହୁଛି।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନିବେଶର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ସରକାର, ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର