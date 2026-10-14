ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା; ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ, ନବୀନଙ୍କ କଡା ନିନ୍ଦା
ଘଟଣା ପରେ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 14, 2026 at 9:24 PM IST
ସତ୍ୟବାଦୀ (ପୁରୀ): ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସିଲେ, ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଲେ ଭାଙ୍ଗାରୁଜା ! ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ନ୍ୟାୟ ନମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏପଟେ ଘଟଣା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ପରିସରରେ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ।
ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଜିର ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହଲଚଲ୍ । ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସହ ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସରାକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ବାହରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେ ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ଦିନଠାରୁ ଏହି ଈର୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ଉମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇ । ଦୁଇ ନେତା, ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ, ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି—ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ।
ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଘଟାଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ।
ଏପରି ଅରାଜକତାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ? ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ହିଂସା ଘଟାଇବେ ? ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବେ ? ଅରାଜକତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ସରକାର ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜି କାହିଁକି ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି?
ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଠଗଡ଼ ଓ ଜଟଣୀରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଘଟାଇଥିବା କାଣ୍ଡକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି । ହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ? ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅରାଜକତା ଓ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବେ ।"
ଅରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି, #ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଘଟାଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏପରି ଅରାଜକତାକୁ ସରକାର କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ହିଂସା ଘଟାଇବେ? ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବେ? ଅରାଜକତା ପାଇଁ #ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ସରକାର ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜି କାହିଁକି ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଠଗଡ଼ ଓ ଜଟଣୀରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଘଟାଇଥିବା କାଣ୍ଡକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ? ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅରାଜକତା ଓ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବେ। #BJDWithOdisha #Odisha #Satyabadi— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) October 14, 2026
ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ? ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ କି ? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ? ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ତେବେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ, Gen-zଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର: ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା