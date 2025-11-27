ETV Bharat / politics

11 ନମ୍ବର ରୁମରୁ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପୂର୍ବତନ ଜମାଦାରଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ

ବିଧାନସଭାର 11 ନମ୍ୱର ଚ୍ୟାମ୍ୱରକୁ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ । 11 ନଂ ଚ୍ୟାମ୍ୱର ଚୌକିରେ ବସି ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ ମହାମହିମ ।

president at room no 11
11 ନମ୍ବର ରୁମରୁ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 27, 2025 at 9:36 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ପରେ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର 11 ନମ୍ବର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ୍ । 2000ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ 11 ନମ୍ବର ରୁମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଉକ୍ତ ରୁମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିବା ସହ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ମାହାମିହମ । ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 11 ନମ୍ବର ରୁମରେ ଭେଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଆଜିର ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି । "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖୁସିର ଦିନ । ଏ ଗୃହ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି । ଏଠାରେ ମୋର ରାଜନୈତିକ ନିଅଁ ପଡିଛି । ନିଅଁ ସୁଦୃଢ ହୋଇନଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତି । ସବୁକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା । ରାଜନୈତିକ ଭାବେ କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହା ମୁଁ ଏହି ଗୃହରୁ ଶିଖିଛି । ଆଜି ଏଠାରେ ଛିଡା ହେଲାପରେ ମୋର ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ତାଜା ହେଉଛି । ବିଧାୟକ ଭାବେ ଏହି ଗୃହରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି । କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛି । ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ୧୪୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛି । ଅନେକଙ୍କ ସହିତ କାମ ବି କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି," ବୋଲି ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୧୧ ନଂ ଚ୍ୟାମ୍ବରର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଲେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ-

ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 11 ନମ୍ବର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧାୟକ ଓ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଉକ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ରୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂଦେଓ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୁଖା ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଠଗଡ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ରଣେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା କହିଲେ । ଆମେ ଦୁହେଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଳିର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲୁ । ସର୍ବପୁରାତନ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ । ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଲି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ ଥିଲା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋତେ କହିଲେ । ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁକୁ କିଏ ମନେ ନରଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।"


ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଜମାଦାର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "2000ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୂର୍ମୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ ବା ଜମାଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ଚିହିଁ ପାରିଲେ । 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଦରମା ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରୁ ଦରମା ନେଇକି ଆସେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୋତେ ଦେଖି, ଭଲ ଅଛ ନା ନାହିଁ ପଚାରିଲେ । ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଲି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକଦମ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ମୋ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରିଲେ । ହଁ ସରିଲାଣି ବୋଲି କହିଲି । ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି । ବ୍ୟାସ୍ତତା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିପାରିନଥିଲେ । ସରକାରୀ ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା କହିଲି । ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ 1985 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ମୋର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାସବିହାରୀ ବେହେରା । ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଦେବତୁଲ୍ୟ । ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଭଲ । ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି । କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସମାନ ବ୍ୟବହାର । ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆଚରଣ-ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

