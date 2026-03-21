ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି
ଶନିବାର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ।
Published : March 21, 2026 at 10:56 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତିରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ହୋହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ଖାଇଥିଲେ ।
ଆଜି ରାତିରେ, ୧୫ ରୁ ୨୦ ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଗୁଣ୍ଡା — ଟଙ୍କା ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା BJD ବିଧାୟକଙ୍କ ସିଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ — ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୋ ପରିବାର ରହୁଥିବା ଘରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କଲେ।— Pratap Jena (@jenapratap66) March 20, 2026
ଆମ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଧମକ ଦିଆଗଲା। ଘର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି ଦେଇ…
ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତାପ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।