ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି

ଶନିବାର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ।

PRATAP JENA HOUSE ATTACKED
ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 10:56 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତିରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ୱିତ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ହୋହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ଖାଇଥିଲେ ।

ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତାପ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।



