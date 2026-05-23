ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ; ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 23, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 11:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସରକାର । ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ l କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି l ଦୁଃଖର କଥା କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି l ଏପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଯେଉଁମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।
"କାହିଁକି ସରକାର ଟାଟା ପାୱାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି l ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଦୁତ କାଟ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ । କେତେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ l ପୂର୍ବ ମାସରେ 24 ରୁ 30 ଘଂଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଥିଲା l ଚଳିତ ମାସରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ 30 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଇନ କାଟ ହେଲାଣି l ବିଦୁତ ସେଭିଂ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର l ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର," ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ।
ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନାହିଁ l ବିଦୁତ ଶକ୍ତିର ଅଡିଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ନଚେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ଲାଇବ କଂଗ୍ରେସ l
ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଡ୍ୟାନସାମନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତକାଟ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଥିବ ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଯେଉଁମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି । ହେଲେ ଟାଟା ଉପରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ଅଭିଯୋଗ କରିବା । ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି l
ସରକାରଙ୍କ ମନିଟରୀ ମେକାନିଜାମ ନାହିଁ: ଭକ୍ତ ଦାସ
ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏସମା ଲାଗୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ l ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ l ବିଜୁଳି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଏଯାଏଁ ମନିଟରୀ ମେକାନିଜାମ ନାହିଁ l ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି l ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରଖି ଟାଟା ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ତତଲା କଡ଼େଇରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା; ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ୍ ସ୍ଥିତିକୁ କରୁଛି ଅସମ୍ଭାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର