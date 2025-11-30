ନଦୀ..ସମୁଦ୍ର..ମହାସମୁଦ୍ର.. ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି
ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରୁ ଏକାଥରକେ ତିନି ତିନି ଜଣ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି..।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିରୁ ଏକା ଥରକେ ତିନି ତିନି ଜଣ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଗକୁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି l
ଏକାଥରେ ତିନି ଜଣ ଛାଡିବା କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା l ଏମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି l ଆଗକୁ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ l ଏପରି ଦଳ ଛାଡିବା ନିର୍ବଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି l ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l
କ୍ଷମତା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସେଇଠି- ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ଵର ବେହେରା
ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମତ ରଖି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ଵର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ବୀକାର କରୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ଥିଲୁ କ୍ଷମତାରେ ରହିବୁ, କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ-ଏହି ମାନସିକତା । ଆଗରୁ ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ । ଏବୋ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସିବ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। କାରଣ କ୍ଷମତା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସେଇଠି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ଵର ବେହେରା ।
ବିଜେପି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ ଆସି ମିଶିବେ-ମନମୋହନ ସାମଲ
ଏ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସମୁଦ୍ର । ଏଥିରେ ନଦୀମାନେ ମିଶିବେ । ମିଶ୍ରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ । ଆମେ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢି ବଢି 40 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିଚାରଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆମ ସହ ଆସି ମିଶିବେ । ଭଦ୍ରକ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି l ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l
୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତାପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସିଏ ମିଶି ପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ବ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ l
କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର-ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଦୁଇ ଦଳ ମିଶିକରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ l 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ନେବ ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ ନେବ l ଏହା ଅଘୋଷିତ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର l ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅଛି ସେମାନେ ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷତି କରିବ l ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଜେଡି ସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ନଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଓଲଟା ହୋଇଗଲ l କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ର l ଏଠି ବିଜେପି ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ l ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲା ସୁତୁରା ଅଛି l
