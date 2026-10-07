ମୋଦିଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ-ଜନସେବାର 25ବର୍ଷ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 'ସଫଳତା ପଛରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ'
ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରୁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କହିଲେ ମନମୋହନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 7, 2026 at 6:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ଓ ଜନସେବାର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । 'ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ସଭା' ଅବସରରେ ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭାଷଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି । ଗତ ୨୫ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ୧୪୦ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଜନଭାଗିଦାରୀ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଥିଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରୁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ୨୫ ବର୍ଷର ଜନସେବା ପୂରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମା' ଭାରତୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକମନ ହୋଇ କାମ କରିବା ହିଁ ଆମର ସଙ୍କଳ୍ପ ।
ମୋଦୀଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରେ ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୦୧ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କ୍ଷମତାସୀନ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଠିକ୍ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ‘We Will Do It’: ଜନସେବାରେ ମୋଦିଙ୍କ 25 ବର୍ଷ, ବିକଶିତ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର