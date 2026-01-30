ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ହକ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 2005 ମସିହାରେ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଜାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ।
Published : January 30, 2026 at 5:26 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଗ୍ରାମସଭା ନକରି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଜେଏସଡବ୍ଲୁକୁ ଟେକିଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଛଡାଇବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଢ଼ିଙ୍କିଆରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଦଳି ମକଚି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମାନେ ନିଜର ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ସମୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ 2013କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନିଜର ହକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେବ । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ବର୍ବରୋଚିତ ଭବେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ ତାହା କେଉଁ ହିଟଲର ଶାସନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ ନୁହେଁ। ଏଠିକାର ଲୋକେ ପାନ,ଧାନ,ମୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଜାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭବେ ଚାଷକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଜୀବିକା ଛଡାଇ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କରାଗଲା। ଯାହା ମାନବାଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଶିଳ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ଶିଳ୍ପ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ।
ସେହିଭଳି ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଭକ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଆପଣାଉଛି। ବିସ୍ଥାପନ ନୀତିକୁ ସରକାର ମାନୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଏକାଠି ନିଜର ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 2005 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିଠାରେ ବୃହତ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପୋହାଙ୍ଗ ଷ୍ଟିଲ ବା ପୋସ୍କୋ ସହିତ MOU ସ୍ୱାଖରିତ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ 7 ଶହ ଏକର ଜମିରେ 52 ହାଜର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବା ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ଏତେ ଉଗ୍ର ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭୟ ସାହୁ। ବିବାଦ ବଢୁଥିବା ଦେଖି ପୋସ୍କୋ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।
ପରେ 2021 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ସହିତ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। JSW ଏହି ଅଂଚଳରେ, ଷ୍ଟିଲ, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଢ଼ିଙ୍କିଆର ତତ୍କାଳୀନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ବିରୋଧକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ 2024 ଫେବୃଆରୀ 15 ରେ JSW ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ JSWପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନର ନୀରବତା ପରେ ଏବେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଶକ୍ତି ପଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର