ବିଭୀଷଣ ବିବାଦ ପରେ କଂଗ୍ରସରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି, ଭକ୍ତଙ୍କ ୟୁ-ଟର୍ଣ
କଂଗ୍ରେସ ପିଲାମାନେ ଯଦି କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ ବାଟରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ।
Published : November 23, 2025 at 11:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଭିତରକୁ ଠେଲ ଦେଇଛି । ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିଭୀଷଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏବେ ଦଳ ଭିତରେ ଖାଲି କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲାଗିରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ରୋଗ ବା ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ତେବେ ଦଳକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କଂଟ୍ରୋଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ନେଇ ଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁ-ଟର୍ଣ ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତନ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିବା ବିଜେପିର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିପାରୁନି ପୁରୁଣା ରୋଗ । ପୁଣି ଦଳ ଭିତରେ ମୁଖିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମେଳି ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଝଡ଼ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଝଡ଼କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସ । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି କରାଯାଉଛି । ବିଭିଷଣ ଖୋଜାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି । ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯିବାରୁ ଏଭଳି ମୁଁ କହିଥିଲି । ବାଦ ବିବାଦରୁ ବାହାରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତିଆରି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
"ବିଭୀଷଣ ମୁଁ କହି ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବିଭୀଷଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସରଣରେ ଥିଲେ । ଖାଲି କଥା ଛଳରେ ମୁଁ କହିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାଷାରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି । ନୂଆପଡା ଫଳାଫଳ ଆକଳନଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହି ନ ଥିଲୁ । ଜିତିବା ହିସାବରେ ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ । ଏ ସମୟରେ ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସ ରିଭାଇଭ୍ କରୁଛି । ମୋ ବିରୋଧରେ ସୀମା ବାହାରେ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି । ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ସେପଟେ ବିଭୀଷଣ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମଥର ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା-
କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବିଭୀଷଣ କିଏ ? ଏହି ଦଳୀୟ ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା । କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, "ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ପାର୍ଟିର କଥା । ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନାହନ୍ତି ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆ ରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ଭଳିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମେ ପାର୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉ । ପାର୍ଟିର କଥା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତା କରେ । ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ସେମାନେ ଏମିତି ବୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବୟାନକୁ କିଛି ଖାତିର କରେ ନାହିଁ ।"
ଏପଟେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ସଂଗଠକ ମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ପରେ ବିଭୀଷଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ । "ଦଳ ଭିତରେ ଏକତା ରହିଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏକତା ଅଛି । ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ । ସଡକ, ସଂସଦ ସବୁଠି ଏକାଠି ଅଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏବେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସବୁ ମିଡ଼ିଆର ଭ୍ରମ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆପଡା ବାଜି; କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର