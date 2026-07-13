ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ନବୀନ ବାହିନୀ
ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 13, 2026 at 10:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ନବୀନ ନିବାସରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଟିମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂସଦରେ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରି ବିଜେଡି ଲଢ଼ିବ । ଏପଟେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ସଂତୃପ୍ତ ।
ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ସାର, ବିହନ ଓ ଗହମ ମିଳୁନାହିଁ । ପାଣି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷ କଲେ ଏହାକୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ମିଲ ମାଲିକ ମାନେ । ଏମଏସପି ମିଳୁନାହିଁ । ବୋନସ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଦଳ ସଂସଦରେ ଜୋରଦାର ଉଠେଇବ । ସାର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଦଳ ।"
ମାନସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି । ନିଟ ପେପର ଲିକ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳା ଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ । ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା 40 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ମାନସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦାରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନିଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି । ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦଳ ଦାବି କରିବ । ମହାନଦୀ ଓ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୁଟିବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ଗୋଳିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ । ଦେଶକୁ ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ରାଜସ୍ୱ ଓଡିଶା ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ରିଭିଜନ ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା 4 ମାସ ହେଲା ମିଳିନାହିଁ ।"
ବୈଠକରେ ସୁଲତା ଦେଓ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର