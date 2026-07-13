ETV Bharat / politics

ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ନବୀନ ବାହିନୀ

ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJD MP MEETING
ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 10:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ସଂସଦର ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ନବୀନ ନିବାସରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦଳର ସଂସଦୀୟ ଟିମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂସଦରେ ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା କରି ବିଜେଡି ଲଢ଼ିବ । ଏପଟେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ସଂତୃପ୍ତ ।

BJD MP MEETING
ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ସାର, ବିହନ ଓ ଗହମ ମିଳୁନାହିଁ । ପାଣି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷ କଲେ ଏହାକୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ମିଲ ମାଲିକ ମାନେ । ଏମଏସପି ମିଳୁନାହିଁ । ବୋନସ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଦଳ ସଂସଦରେ ଜୋରଦାର ଉଠେଇବ । ସାର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଦଳ ।"



ମାନସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି । ନିଟ ପେପର ଲିକ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳା ଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ । ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା 40 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।"



ମାନସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦାରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନିଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି । ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦଳ ଦାବି କରିବ । ମହାନଦୀ ଓ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୁଟିବା ବଦଳରେ ଅଧିକ ଗୋଳିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ । ଦେଶକୁ ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା ରାଜସ୍ୱ ଓଡିଶା ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ରିଭିଜନ ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ।"

BJD MP MEETING
ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)


ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା 4 ମାସ ହେଲା ମିଳିନାହିଁ ।"

ବୈଠକରେ ସୁଲତା ଦେଓ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

MANAS RANJAN MANGARAJ
BJD PARLIAMENTARY PARTY LEADER
PARLIAMENT MONSOON SESSION
ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ
BJD MP MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.